Por su parte, Felipe Vallejos, a cargo de Protección Civil, contó que ya se preparan para cubrir las situaciones de emergencia que se puedan suscitar como consecuencia del temporal de viento. “Va a estar bravo, los servicios meteorológicos oficiales coinciden con el pronóstico”, advirtió.

Dijo que todo el equipo de trabajo se abocará de lleno a la contingencia, de modo que el personal ingresará a primera hora de la mañana y acompañará toda la jornada.

Desde Protección Civil ya alertaron a otras áreas municipales, como Acción Social, Obras y Servicios Públicos y fuerzas de seguridad como la Asociación Bomberos. En tanto, se solicitó a los vecinos que no salgan de sus casas si no es necesario.

Vallejos recomendó, además, fijar chapas, canaletas, toldos y otros elementos para evitar accidentes. Por eso también sugirió a los vecinos que tienen balcones resguardar macetas y jaulas en el interior de sus hogares.

Pidió a la gente que no se comunique al 109 si se le corta la luz o necesita saber qué farmacia está abierta porque la línea telefónica tiene que estar disponible para situaciones de emergencia. Por eventuales cortes de energía, hay que llamar a Edersa al 4781121.

También aclaró que Protección Civil no decide si se suspenden las clases en el turno tarde, por lo que habrá que estar atentos a lo que disponga el informe en su momento el Consejo Provincial de Educación. Por el momento, la suspensión de actividades abarca sólo al turno mañana.

El Ministerio de Educación decidió suspender las clases en el turno mañana, mientras que evaluarán la situación para la tarde.

¿Cómo hacer para evitar problemas?

Si estás en tu casa

Verificar que no haya árboles en mal estado. Cerrar puertas y ventanas. Asegurar elementos como toldos, persianas y antenas. Retirar cualquier objeto que pueda caer a la calle. Tener a mano el botiquín y los números de emergencia. Todos en la familia deben saber cómo cortar la luz, el gas y el agua.

Si estás en el exterior

Evitar muros, carteles y vallas. No transitar por lugares arbolados. No pasar por debajo de andamios o edificios en construcción. Alejarse de postes de luz y torres de alta tensión. No prender fuego.

Si estás en el auto

Usar preferentemente el transporte público. Ir despacio. En caso de necesidad, parar en una zona segura. Aumentan las probabilidades de vuelcos.