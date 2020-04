Los capitanes del Federal A debaten con Agremiados

Trascendió que desde AFA evalúan quitar los descensos durante dos años, para que los clubes se acomoden económicamente, como ya lo hizo el fútbol mexicano.

Es una alternativa en la que la mayoría de los futbolistas no está de acuerdo y ayer, hubo tres presidente de los clubes grandes del país que se pronunciaron en contra de quitarlos descensos de forma prolongada.

Para los presidentes, sí no termina la temporada no deben haber descensos, pero solo por un motivo extraordinario.

Agremiados ya mantuvo reuniones con las categorías del fútbol de ascenso, salvo Federal A y Regional.

“Si hay fútbol tiene que haber descensos pero si no vuelve este año no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron”, manifestó Rodolfo D’Onofrio, el mandamás de River.

Mientras que Víctor Blanca, presidente de Racing, dijo que: “Si el campeonato no se termina porque no se puede jugar por la pandemia, Racing va a acompañar que no haya descensos. Si hay algo que no queremos es que bajen clubes por escritorios, que los partidos se ganen y se pierdan en la cancha”.

Por su parte, Jorge Amor Ameal, titular de Boca, manifestó que “hay voces muy fuertes que dicen ‘no a los descensos’, pero también otras voces silenciosas que quieren un torneo de 20 equipos, ida y vuelta, con promedios, ascensos y descensos”.

“Queremos un fútbol solidario con un torneo competitivo. Un campeonato de 20 equipos con ascensos y descensos nos parece interesante. Esperaremos la reunión de AFA para explicar lo que pensamos e ir avanzando sobre el tema”, indicó Ameal.

“No estamos ni cerca de la vuelta al futbol”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, sostuvo que “no estamos ni cerca de la vuelta del fútbol”. No obstante, dijo que mantendrá una reunión con su par de Turismo y Deporte, Matías Lammens, para analizar la situación.

El encuentro a concretarse en las próximas horas persigue el objetivo de ir delineando el protocolo para permitir que los planteles retomen los entrenamientos y apuntaría la primera división.

“El fútbol no son solo los futbolistas. También hay empleados, médicos, y esta gente va a ir a sus hogares. Todos se pueden contagiar. Después que las autoridades de la salud digan si se puede volver a la práctica del fútbol, debemos estar seguros de que no pase nada”, dijo Ginés García de manera categórica.