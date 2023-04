"Lo que viene es dialogar con los que piensan distinto"

En una entrevista por LMPlay sostuvo que en este período de transición el objetivo es confeccionar el gabinete que lo acompañará en la gestión, aunque optó por no dar nombres para los puestos a cubrir.

“Paso a paso, recién ayer (por el domingo) fue la elección. Ganamos, que fue el primer objetivo que nos propusimos. Queda por delante un tiempo prudencial e importante para definir los nombres del próximo gabinete”, sostuvo.

Seguridad, transporte público, la activación de las Juntas Vecinales y del Consejo de Planificación figuran entre las prioridades de su proyecto que requerirá de cambios de ordenanzas y otras medidas para ponerlo en marcha. Quienes lo acompañen para aplicarlo lo decidirán con el senador Alberto Weretilneck, reelecto gobernador por su misma fuerza.

“Vamos a dialogar y a pensar cuál es el equipo que convocaremos para trabajar en estas herramientas que necesitamos para implementar el plan de gobierno”, explicó.

Al realizar un análisis de los resultados del domingo, Buteler manifestó que “estamos muy contentos con el resultado. Sacamos el 42% de los votos, es un respaldo importante a la propuesta local. Pensemos que venimos de una lección en el 2021 difícil. Venimos de ganar una elección municipal en el 2019 por 200 votos, por debajo de los 35 puntos. Hoy podamos estar con la fortaleza de un 42%. Realmente está a las claras que hemos tomado lo que los ciudadanos nos han manifestado en las anteriores elecciones y hemos trabajado mucho para que ese porcentaje se incremente, acompañando por supuesto a Alberto que ha sido el gran elector de la propuesta local porque encabezaba la boleta”.

Subrayó que el pueblo cipoleño fue el que tomó la decisión “que acompañó y fue parte del triunfo”.

¿El mensaje del acuerdo provincial sedujo al electorado?

Seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo nos daba la victoria en la elección, pero no nos daba la posibilidad de ir por el camino que nos marcaban los rionegrinos y de las grandes transformaciones.

Lo mismo pasa en Cipolletti. Es el mismo esquema. Uno no pensó en las colectoras en función de la victoria. Lo pensó en función de poder generar políticas públicas que verdaderamente transformen y pongan a Cipolletti en un protagonismo y en un liderazgo de desarrollo del Valle.

No alcanzaba solamente con Juntos. Había que ampliar esa base no electoral, propiamente dicho, sino una base de miradas distintas para que entre todos construyamos la ciudad que queremos. Ese es el objetivo.

Rodrigo Buteler.mp4

¿El resultado consolida a Juntos?

El gran acuerdo tuvo un respaldo muy grande con una diferencia de casi 20 puntos del segundo. Eso ratifica el liderazgo de Alberto en la provincia, ratifica esta propuesta del gran acuerdo rionegrino y genera un desafío y un compromiso grande y una responsabilidad grande, de trabajar en función de eso con el resto de los actores de la sociedad con algo que nosotros entendemos que es fundamental para lo que viene: empezar a dialogar y consensuar con aquellos que piensan distinto de nosotros, entendiendo que hay un cambio de época en el país, pero sobre todo en la provincia.

Para salirnos de esa grieta, de ese país en el que nos están acostumbrando de las pelas y descalificaciones. Nosotros saliendo de eso, los vecinos lo interpretaron y nos acompañaron fuertemente en las urnas.

¿Cómo queda el Concejo Deliberante?

Queda con tres concejales de JSRN y 3 de Cambia Río Negro, pero tenemos el voto doble de la presidenta. Siempre vamos a tratar de trabajar y consensuar con ellos. Pero en caso que así no sea tenemos la mayoría para aprobar las ordenanzas que necesitemos.

¿Cómo será la labor de acá hasta la asunción?

Nos centraremos en lo que anunciamos en la campaña. Trabajar en la ordenanza para convocar rápidamente a elecciones en los barrios para que tengan sus juntas vecinales. En la ventana de estos siete meses que tenemos por delante nos permite trabajar las ordenanzas y llegar al 10 de diciembre listas para poder someterlas a votación en el Deliberante.

La convocatoria del Consejo de Seguridad, fundamental es también un tema central. Seguramente habrá alguna reforma de la ordenanza, de actualización.

Lo otro que vamos a trabajar fuertemente es el transporte público. Buscar una nueva licitación para que vengan nuevas empresas para que tengamos un transporte de calidad, previo estudio y análisis con las universidades para ver cuales son los recorridos y las frecuencias que necesita Cipolletti en funcion del crecimiento que ha tenido en los últimos años.

El otro tema central es el Consejo de Planificación. Tenemos que convocar a las instituciones, a los consejos profesionales y definir cual es la ciudad que queremos de una manera participativa y empezar a crecer en ese sentido.

También proyectamos un nuevo parque industrial, enfocado en atraer la radicación de empresas que se desempeñen o vinculadas con Vaca Muerta.

Rodrigo Buteler 2.jpg

¿Qué efecto tuvo el voto parroquial?

Nos permitió mucho trabajar sobre el electorado en función de la última elección que fue en 2021 y que no nos fue bien. Trabajamos desde ese padrón en función de lo que el electorado había definido y creo que mejoramos los resultados en todos los sectores de la ciudad y eso nos permitió levantar y llegar a ese 42%.

El voto parroquial permite saber cómo está uno en cada barrio de la ciudad. Eso para los partidos políticos es una ventaja.

En campaña otros partidos hablaron de ampliar el Deliberante, ¿es viable?

Hay que reformar la Carta Orgánica para eso. Es un tema que lo plantean muchos partidos políticos pero no es un tema que a nosotros nos urja porque entendemos que hoy no está en la agenda de los vecinos. No es algo que nos hayan planteado en ninguna de las reuniones a las que fuimos en la campaña electoral, cuando recorrimos de punta a punta la ciudad.

Pero en algún momento habrá que plantearlo y trabajar con los partidos políticos. Uno de los puntos que merece reverse es la actualización del Consejo de Planificación.

¿Cómo se instrumentará el acuerdo provincial a nivel local?

En los próximos días nos empezaremos a reunir con Alberto y la gente de Juntos Somos Río Negro, con 3G, el MPP (Movimiento Patagónico Popular), con la UCR y con nos Une Río Negro, que han sido parte de este proyecto de ciudad.

¿Cómo transitará la transición?

Nos tenemos que juntar con Claudio (Di Tella, el actual intendente). Somos oficialismo, por lo cual tenemos la ventaja de tener la información del estado actual de la municipalidad para permitirnos de esa manera trabajar en las herramientas que necesitamos en función a este nuevo modelo de gestión que estamos proponiendo a los cipoleños.

Será una transición ordenada, sin ningún tipo de problemas, porque hay una muy buena relación con los funcionarios, siempre entendiendo que hasta el 10 de diciembre el intendente es Claudio. No nos vamos a entrometer en la gestión diaria. Pero como somos de mismo partido vamos a poder mantener un vinculo.

De ministro de gobierno a intendente, ¿es un cambio rotundo?

En materia de tiempo creo que es lo mismo, porque un ministerio también es 24/7. Obviamente que es otra responsabilidad porque uno encabeza el proyecto, no es el caso de un ministerio. Es una responsabilidad grande, un desafío importante. Pero venimos de la gestión y creo que desde ese lugar no vamos a tener problemas. Juntos es un proyecto colectivo que tiene el mejor asesor que es Weretilneck que fue intendente ocho años, será gobernador y nos va a acompañar. No tengo ninguna duda que haremos una excelente gestión estos próximos años.