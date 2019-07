LM Cipolletti se suma a Reverso para combatir la desinformación

Los medios que forman parte de Reverso se comprometen a respetar los principios establecidos por el consorcio: participar de una capacitación sobre desinformación, publicar los contenidos de la alianza sin cambios ni ediciones y actualizar o corregir el contenido en sus medios en caso de que se compruebe que algo que difundieron se trataba de una desinformación.

¿Por qué desinformación y no fakenews?

La desinformación es un contenido producido, sacado de contexto o con hechos tergiversados para cambiarle el sentido, que circula en distintos medios y sobre todo en redes sociales.

Este termino es una interpretación de las definiciones anglosajonas “disinformation” y “misinformation”, que refieren al contenido falso diseñado intencionalmente para generar daño -o para obtener algún beneficio económico o político.

Desde Reverso no aconsejan usar el término “fake news”, porque las desinformaciones que circulan no necesariamente refieren a lo que habitualmente pensamos como una “noticia” y, por otro lado, porque hubo una apropiación por parte de ciertos líderes globales (tanto de derecha como de izquierda) del término para designar a los medios con los que no concuerdan.

Reverso comenzó a publicar contenido en www.ReversoAr.com el 11 de junio y finalizará el 11 de diciembre luego de que asuma el gobierno elegido. Las redes sociales de la alianza son @ReversoAr en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.