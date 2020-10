Limpiaron el canal que taparon en una toma

Cuando los trabajadores de Regantes se constituyeron en el lugar, los responsables lanzaron una amenaza: "La Municipalidad le va a poner una bomba a Baraboglia - un usuario que utiliza el riego- así que ya podemos cerrar el canal".

Canal tapado por una toma.jpg

Toda la zona, desde Naciones Unidas hasta Perón, es rural y está empadronada. Pero hoy coexisten al menos cuatro ocupaciones sobre tierras destinadas a la producción, algunas de las cuales están en vías de regularización.

Este jueves, el personal de Regantes volvió al lugar para destrabar el conflicto que genera la obstrucción de un canal en la zona. El trabajo fue arduo: sacaron 60 camiones de basura. "Encontramos de todo, lo que te puedas imaginar", dijeron en el consorcio.

No tienen certezas de que los ocupantes no vuelvan a tomarse el trabajo de tapar los 45 metros de longitud, porque anteriormente ya lo hicieron. Pero quieren confiar de que esta vez será la definitiva. Mientras tanto, Carlos Soria, el encargado del motel Passion Hot, reclama una solución definitiva para que no se le inunden más sus instalaciones, como viene ocurriendo desde hace dos meses.

"Con tal de que no vuelvan a tapar el canal, que hagan lo que quieran, pero que no lo tapen de nuevo porque perjudica a otras personas (como pasó con el propietario del motel). Qué va a hacer el Municipio, si eso es una toma", expresó el titular del consorcio, Eduardo Artero.

Lamentó que tengan que gastar el dinero que aportan los productores para sacar la mugre que tiran los responsables de tapar el canal, y aseguró: "Si lo vuelven a hacer, ya iremos a la Justicia".