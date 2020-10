"El canal no existe más. Los de la toma nueva trajeron máquinas y lo taparon todo. El agua ya no corre para ninguna lado", advirtió con preocupación.

Contó que pidió una solución de forma reiterada, pero hasta el momento nadie ofrece una respuesta. Ni el Municipio, ni el Consorcio de Regantes. Mientras tanto, no le queda más remedio que sacar dinero de su bolsillo para contratar personal extra que saque el agua con bombas y la haga correr por una canaleta.

"Yo me comunico con el consorcio de riego y ellos me dicen que el problema es de la Municipalidad. Llamo a la Municipalidad y me dicen que se tiene que hacer cargo el consorcio. Entonces el problema termina siendo mío y es terrible la cantidad de agua que tengo. Hay una parte del motel que no la puedo habilitar porque se transforma en un río", contó el comerciante.

Motel Passion Hot inundado 2.jpg

Además, la salida queda cubierta por el agua, donde tiene los motores de apertura de los portones y hay que tener mucho cuidado. La afectación sobre la propiedad es importante y progresiva, a tal punto que la humedad comienza a corroer algunas paredes y las habitaciones temáticas, cada vez que abren las compuertas, quedan inutilizadas. "Yo no les puedo decir a los clientes que se metan ahí, donde aparte de agua hay barro", manifestó Soria.

Cuando largan el agua, Soria se comunica con el consorcio para que cierren la compuerta. Espera tres días que drene, vuelven a abrir y se le inunda de nuevo su complejo. "Así estoy hace dos meses, sin respuesta. Deberían destapar el canal o que no usen más el riesgo, si ya no quedan chacras en este lugar. Si no que pongan una compuerta a mitad de camino, antes de llegar al motel. No sé, que me den una solución. No me pueden dejar así", sostuvo, con notable malestar.

En diálogo con LMCipolletti, aseguró que el problema está poniendo en peligro su fuente de trabajo porque "no dispongo de una parte de mi negocio". Puntualmente, afecta de lleno el servicio que presta en las habitaciones temáticas, donde llega el agua cada vez que largan el riego.

Este miércoles el agua ya había drenado, pero no faltara mucho para que vuelva a inundarlo todo. "La situación es mala y encima tengo este problema. Una vez a la semana, en promedio, se mete el agua y tengo que pagar a alguien para que la saque", se quejó.

Soria aseveró que seguirá insistiendo por una solución ante las autoridades municipales. "Es lo único que estoy pidiendo", cerró.

Motel Passion Hot inundado.jpg

Desde el Consorcio de Regantes indicaron que son los ocupantes de la toma los que taparon el canal, pese a que no lo pueden hacer. "Nosotros lo destapamos, y lo volvieron a tapar. También rompieron las compuertas. La última vez que fuimos nos dijeron que tenían la autorización del Municipio, cosa que no sé si es cierto. Llamamos y todavía no tenemos una respuesta", indicó su titular Eduardo Artero.

Comentó que se constituyeron con un escribano para que constate que había sido nuevamente tapado y "desligamos nuestra responsabilidad". Artero no sabe cómo va a terminar esta situación, pero desde ya indicó que no puede cortar el riego porque hay usuarios que necesitan contar con este servicio.

"Cuando hay una usurpación ¿Quién hace la vista gorda?... Hay un juez que tiene que intervenir. Pero después resulta que nosotros tenemos la culpa", cuestionó Artero, y recordó que el lugar donde se asentó la toma era parte del valle destinado a la producción. "No era una zona para hacer un barrio", enfatizó.