Los vecinos de la ex toma 4 de Agosto que todavía no solicitaron el servicio de energía eléctrica para establecer la conexión tendrán tiempo de hacerlo hasta el próximo 20 de febrero. Vencido ese plazo, el tendido precario dejará de existir y los que para entonces no iniciaron el trámite ante Edersa se quedarán sin luz. No es una amenaza, es una advertencia del Municipio.