Los casos de justicia por mano propia se siguen reiterando en distintas localidades de la región y uno de los hechos más llamativos de las últimas horas se desarrolló en las cercanías del cruce de las calles Roca y Pueyrredón, en Fernández Oro, donde una empleada y dos clientes interceptaron a dos motochorros que se llevaban un valioso cajón de melones. Molestos, tanto la vendedora como sus acompañantes le dieron varios golpes a uno de los delincuentes.

De acuerdo con fuentes policiales, el robo sorprendió a la encargada de una verdulería, que alcanzó a ver cómo dos adolescentes en moto se apropiaban de un cajón de melones que se encontraba en el exterior del comercio. Sin dudarlo, la vendedora junto con dos clientes empezaron a perseguirlos y consiguieron interceptar al ladrón que se llevaba el cajón. Este último hizo un esfuerzo por subirse a la moto, pero su pesada carga se lo impidió y en esas circunstancias fue atrapado por las personas que lo perseguían. A pesar de que las amenazó de muerte y las insultó, el joven recibió una andanada de golpes.

El violento incidente generó un gran alboroto entre los vecinos, pero nadie se sumó a la represalia contra los autores del audaz robo. Después intervino la Policía provincial y, según las primeras pesquisas, se trataría de dos menores de edad que tienen antecedentes por hechos similares.

Al igual que en otras ciudades valletanas, los vecinos de Oro están cansados de los robos y de la impunidad de los delincuentes. Por esta razón, no resulta extraño que ejerzan justicia por mano propia y pongan en riesgo su vida debido a que desconocen las posibles reacciones de los autores de robos y asaltos.

Asimismo, en general, las víctimas no son auxiliadas por otras personas que, temerosas, miran desde lejos los enfrentamientos con los victimarios. Últimamente, en Oro generaron mucha inquietud los robos en casas.

Antecedentes

Rogó clemencia a un taxista

Lamentablemente, los casos de justicia por mano propia no son una novedad y se reiteran cada tanto, con un gran riesgo para las víctimas. Entre los hechos más resonantes de los últimos meses, uno tuvo como protagonista a un taxista cipoleño que fue testigo del arrebato de un celular y no dudó en perseguir a dos motochorros. Asustado, uno de los delincuentes arrojó el aparato y le rogó al trabajador que no lo golpeara. Finalmente, el asaltante huyó con su cómplice. El incidente se desarrolló en el barrio Piedrabuena en febrero.