Le dijeron que estaba loco, pero se consagró como pintor bíblico

Alejandro Pelaez 3.JPG Antonio Spagnuolo

“Fue una enorme sorpresa. Cuando me llamaron para avisarme que le habían hecho ese regalo al presidente de la Nación, no lo podía creer”, admitió Peláez, miembro de una tradicional familia de panaderos de Cipolletti, quien se hizo conocido hace algunos meses por un particular candado que inventó y patentó.

Pero poco -o casi nada- se sabe del prestigio internacional que adquirió en el ambiente artístico religioso, con obras que se venden en el extranjero y se cotizan en dólares y euros.

Lo logró tras un trabajo silencioso que se inició a fines de 2003 por una revelación que tuvo en un sueño en el que se le presentaron doce cuadros con motivos bíblicos y una voz le dijo que esos cuadros eran suyos y que debía llevar la palabra de Dios a través del arte, con pinturas de sucesos aparecidos en la Biblia. Comprendió que no era cualquiera quien le transmitía el mensaje. Era Dios.

“Desde ese momento sigo fiel a su llamado”, enfatizó.

Alejandro Pelaez 2.JPG Antonio Spagnuolo

El sueño revelador

Esa experiencia fue un antes y un después para Peláez. En ese entonces estaba por ocupar un alto puesto jerárquico en una importante empresa multinacional de supermercados que tiene una sucursal en Neuquén. Pero el llamado era muy fuerte. Tras hablarlo con su esposa decidió dejarlo todo para dedicarse a la pintura bíblica.

“Muchos pensaron que me había vuelto loco. Hasta me distancié de familiares y amigos, pero yo sabía que ese era mi destino, me lo había marcado Dios”, resaltó el artista, padre de cuatro hijos.

Si bien de niño había demostrado talento para el dibujo, nunca lo desarrolló. Tampoco había pintado, por lo que tuvo que empezó de cero.

Con su último sueldo compró pinturas, pinceles y el resto de los materiales que se requieren para emprender el camino y se volcó por completo al arte.

“Fue un año muy difícil. Cobraba el seguro de desempleo y apenas nos alcanzaba. Pero hacía lo que me había ordenado Dios”, evocó.

Luego trabajó para una funeraria de Cipolletti, pintando cuadros. Hasta que se largó solo. Hizo contactos con productores artísticos de Buenos Aires, quienes de inmediato advirtieron la particularidad del estilo y el potente mensaje que transmite.

Alejandro Pelaez .JPG Antonio Spagnuolo

No pasó mucho para que aparecieron los primeros interesados, sobre todo del extranjero. España, Estados Unidos y Panamá son algunos de los países donde lucen sus creaciones.

Lleva elaborados unos 50 cuadros, pero hay miles de reproducciones por el mundo entero. Entre ellas hay copias de buena calidad autentificadas por él. Muchos de sus trabajos se pueden apreciar en su cuenta de Instagram: alejandropelaezart.

En la zona hay un solo cuadro de él y está en el bar Juramento, en Neuquén.

Allí realizará una muestra en febrero. Será su primera exposición en la región.