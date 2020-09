Las ventas siguen cayendo a picada en la ciudad

José Luis Bunter, titular de la Cámara de Industria y Comercio local, manifestó que en la ciudad el derrumbe fue similar al promedio alcanzado en el interior del país. Manifestó que el repunte en la adversidad que vive el comercio cipoleño se relaciona con el impulso que la cámara y el conjunto del sector mercantil le han dado a la reapertura de establecimientos, con protocolos sanitarios.

Sin embargo, Cipolletti no escapa al contexto económico de crisis, con consumidores que casi no tienen dinero para gastar y las compras no mejoran. Hasta agosto, según un informe de ayer de la CAME, el desplome de las ventas en el país ya suma un 30,5 %.