¿Cómo se repartirán la plata de Provincia los comercios?

En tanto, la dirigencia de la entidad sectorial, encabezada por José Luis Bunter, estará acompañada por representantes de los gastronómicos, los kiosqueros, los propietarios de gimnasios, los dueños de predios deportivos y referentes de otros rubros.

Los comerciantes plantearán dos puntos fundamentales para la distribución de los 18.313.500 que comprometió Provincia para aliviar la afligente realidad de muchos locales. Bunter manifestó que uno de los requerimientos será que los fondos se destinen a los propietarios de comercios que todavía no han podido reabrir, en tanto que el otro apunta a que también se tenga en cuenta a aquellos empresarios mercantiles que si bien han podido reactivar sus locales, están sufriendo pérdidas en forma creciente.

En Cipolletti, hay un extendido temor de cierres masivos y definitivos de establecimientos y no solo por los efectos de la pandemia, sino también porque en la actualidad se observa una fuerte retracción del consumo, porque muchos cipoleños no tienen ingresos, o los tienen muy limitados, o están muy endeudados. La consecuencia es que las compras no aumentan y el derrumbe en el sector mercantil sigue siendo muy notable.

El gobierno provincial destinó 70 millones de pesos para paliar la situación de los comercios del Departamento General Roca. Para su división por localidad, se tuvo en cuenta el índice de coparticipación que percibe cada comunidad.