La falta de acceso a los servicios básicos es el común denominador para los habitantes de los asentamientos, más allá de la distancia que los separe de barrios regulares o la antigüedad de las tomas.

La totalidad de los asentamientos informales que relevó la ONG Techo en Cipolletti no tienen gas natural ni cloacas, y más del 80 por ciento no puede acceder a la red pública de energía eléctrica. Casi todos, además, están al margen de la provisión de agua corriente; y si cuentan con este recurso es porque se conectan ilegalmente a las cañerías con mangueras que muchas veces se pinchan, ocasionando todo tipo de inconvenientes, como poca presión en otros sectores, anegamiento de calles y contaminación.

A falta de gas natural, en casi ocho de cada diez asentamientos las familias utilizan leña o carbón para calefaccionarse, pese al riesgo de inhalar dióxido de carbono y provocar incendios que prenden enseguida y se propagan hacia otras viviendas, debido a los materiales que utilizan para levantar paredes o techar las casas y lo cerca que están unas de otras. Algo similar a lo que ocurre cuando se enganchan al tendido de luz de manera clandestina.

Agua y cloacas

Otro número que enciende las alarmas revela que cerca del 20 por ciento de las familias bebe agua de pozo y elimina las heces a través de un pozo ciego que no tiene cámara séptica. Por eso, el riesgo de que las napas estén contaminadas es muy alto y en los días posteriores a una lluvia de grandes proporciones, como la que acaeció semanas atrás, los focos infecciosos son el problema más acuciante.

Son 18.200 los vecinos que viven en esta ciudad, pero en realidad no están integrados a la traza urbana; y no sólo porque no pueden acceder a los servicios básicos ni porque no son legítimos propietarios de las tierras que ocupan.

Según el relevamiento 2016 que encaró Techo, no hay calles asfaltadas en ningún asentamiento, lo que hace que muchas veces no puedan entrar ambulancias, patrulleros y el transporte público; y el camión que recolecta la basura tiene en cuenta sólo a la mitad. “Por eso, a falta de otras alternativas, hay quemas de basura y se forman basurales a cielo abierto”, indicaron referentes de la organización, cuyo censo es utilizado casi como una estadística oficial por gobiernos municipales y provinciales, ya que no hay informes similares realizados por el Estado para conocer la realidad de los barrios informales.

Además, el 75% de los barrios están en penumbras cuando cae la noche porque no tienen alumbrado público, incrementando la inseguridad. El porcentaje restante viene dado por tomas donde el alumbrado fue hecho por los propios vecinos organizados (7%), como ocurrió en el Barrio Obrero y la toma Alameda, o por otros en los que lo colocó el Estado (17%). Tal es el caso de Costa Sur y 4 de Agosto.

Del informe realizado por la organización social también se desprende que más de siete de cada diez asentamientos se inundan y la mayoría tiene enormes dificultades para acceder a la salud y la educación (ver aparte).

Los vecinos

Esas carencias por la falta de obras de infraestructura también afectan, aunque en mucha menor medida, a los barrios aledaños. Los enganches a las redes de energía eléctrica y agua potable, por ejemplo, provocan cortes de suministro o falta presión en los hogares donde los vecinos pagan por la prestación.

“Las políticas de vivienda y hábitat van por detrás de la problemática, que sigue siendo urgente y de gran magnitud. Es necesario generar políticas estructurales”.Mariana Bascuñán. Directora de la ONG Techo en Río Negro y Neuquén

Muy lejos de las escuelas y los jardines

“En los asentamientos cuesta acceder a muchas cosas que nosotros tenemos a mano en un barrio ya consolidado. Yo hablamos sólo de regularización y acceso a los servicios, también hablamos de infraestructura, de hospitales, escuelas y jardines de infantes”, indicaron desde Techo.

La directora de la organización en el Alto Valle, Mariana Bascuñán, advirtió que hay dos barrios que están a más de 50 cuadras de un jardín, cuatro asentamientos que se emplazan a 31 cuadras de una primaria y 11 de un secundario.

Para la organización, no hay otro camino posible hacia el desarrollo sustentable de una ciudad que incluir de una vez a todas las familias que viven en los asentamientos. “Los vecinos tienen ganas y se han organizado al menos una vez para que esté mejor su barrio. La idea es acompañarlos y ayudarlos, pero también hacerlos participar en la toma de decisiones. No es una tarea fácil, pero está la oportunidad y el trabajo conjunto con los vecinos y las organizaciones”, concluyó la referente zonal.

El relevamiento de la ONG Techo detalló la precariedad en la que se vive en los asentamientos locales, a pesar de que algunos tienen más de 65 años.

Toda una vida esperando

De acuerdo con el mapa de los asentamientos que georreferenció la organización en Cipolletti, Costa Sur es el más viejo de todos. Se inició en 1950 y 66 años después sus habitantes aún no saben lo que es cocinar y calefaccionarse con gas natural. Y aunque vieron la luz con medidores domiciliarios y alumbrados que colocó el Estado, todavía no se pueden conectar de manera regular a la red pública de agua. Generaciones enteras se criaron y crecieron en el lugar esperando entrar en los planes de los gobiernos de turno.