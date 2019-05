Las Perlas ya tiene 17.000 habitantes y dejó de ser un paraje

Así lo destacó el vecinalista Néstor Padilla, quien mencionó estadísticas disponibles que apuntan a un crecimiento continuo e imparable de la población. Lo dramático es que el Municipio no ha avanzado en la solución del problema dominial, es decir, no ha traspasado la propiedad de la tierra a los vecinos, pese a que han pasado años desde que se cuenta con esta posibilidad. Ni se ha concretado la ordenanza que se esperaba para este fin ni se hicieron las mensuras generales esperadas. Mientras, la cantidad de habitantes y sus necesidades no dejan de expandirse.