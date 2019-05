Las defensas aluvionales preocupan a los vecinos

Recuerdan que ellos pueblan la zona hace muchos años, que no son un asentamiento nuevo y que de ahí no se van a ir. Aunque no se contempla un desalojo, la obra de las defensas aluvionales puede modificar los terrenos que autodelimitaron.

“No sabemos quiénes son, ni qué hacen, ni quién los manda. Pero si vuelven y tiran más cercos, nos vamos a plantar enfrente”, expresó la vecina Miriam Zapata.

La presencia de las máquinas en la zona y el movimiento de terreno que están haciendo desde hace algunos días obedece al ambicioso Plan Castello que aprobaron los legisladores provinciales y está en marcha en distintos puntos de Río Negro. El proyecto contempla una millonaria obra de seguridad hídrica para Cipolletti.

El DPA llamó a una licitación y la empresa ganadora –Quidel- tiene la tarea de ampliar la capacidad de conducción de colectores pluviales y aluvionales. El propósito de la obra es atender la problemática que se desata cuando llueve intensamente o la tormenta se prolonga en el tiempo, inundando una gran parte de la ciudad.

En ese marco, y bajo la supervisión del DPA, la empresa ganadora comenzó a intervenir para ejecutar la obra pública anunciada y licitada. Puso a las máquinas a trabajar para abrir un canal paralelo que será cementado y conducirá el agua para riego que abastecerá a Allen y Fernández Oro.



La obra contempla un plazo de ejecución de 12 meses corridos y consiste en la puesta en funcionamiento del canal de riego aductor I, la obra aliviadora de trasvase del colector pluvial P2 al canal secundario III, y la limpieza y desmalezamiento del canal colector pluvial P2. “Estamos trabajando en los tres frentes, con distintos grados de avance”, sostuvo el delegado regional del DPA por Alto Valle, Gabriel Sorá.

El canal de riego es una obra que quedó sin terminar en 2010 y ahora se retomó. En un tramo se ejecuta la re excavación de la traza existente, que cuenta con las obras de hormigón. Esto es así desde las compuertas del canal principal hasta la Ruta Chica. Y de Ruta Chica hasta “la dársena”, hay que marcar la traza del canal.

Sorá agregó que también se trabaja sobre la obra aliviadora de trasvase (un canal de 216 metros de largo). Dijo que sufrió algunas modificaciones y aseguró que “no interfiere con ninguna vivienda”. Además, aseveró que el diálogo con la gente vecina a ese canal es permanente y que la situación corriente será que no tenga agua. Solo lo haría cuando haya un excedente en el P2, para aliviar su carga y evitar así los desbordes que se produjeron ante fuertes tormentas inundando las tomas de la zona norte y numerosos barrios del Este de Cipolletti.

Con estos trabajos, se van a poder evacuar las futuras precipitaciones en forma más rápida.

Mayor riesgo para quienes ocuparon tierras junto al canalLa inquietud de los vecinos que viven a orillas de los canales de agua se reedita cada vez que observan movimientos de suelo. Es que legalmente no podrían ocupar tierras que le pertenecen al sistema de riego, a riesgo de sufrir una desgracia.

En efecto, el titular del Consorcio de Regantes, Eduardo Artero, recordó que “los 15 metros del camino, para ambos lados, tienen que estar despejados, pero han sido usurpados”. Esta distancia incluso es mayor, de 25 metros a cada lado, respecto del canal principal; y no se respeta en ningún caso.

Artero aventuró que con la ejecución del canal paralelo que se va a cementar, el riesgo para la población circundante será mayor al actual porque llevará toda el agua para riego hacia Oro y Allen. “La gente que está pegada a ese canal que se está abriendo tendrá que tener mucho cuidado”, advirtió Artero a LM Cipolletti.

