Las asignaciones familiares suben 122% en Río Negro

La cifra, que representa entre 500 y 550 pesos por hijo, está cerca del 150% que exigía ATE. Rodolfo Aguiar, secretario general de ese sindicato, manifestó: “Sin dudas hemos logrado uno de los mejores acuerdos. No hay registros en el país respecto de un incremento tan fuerte y en un solo pago de asignaciones familiares. Ahora los hijos de los estatales rionegrinos, de los policías y penitenciarios valen lo que deberían haber valido desde hace tiempo”.

El aumento de las asignaciones familiares no dejó conforme a UPCN, devenido en el gremio más crítico de la gestión de Alberto Weretilneck. “El Gobierno sigue hablando del aumento en la recaudación, pero no de aumento a los trabajadores que llevan adelante la administración y los servicios del Estado. Es como las gallinas viejas, come pero no pone”, ironizaron el secretario general Juan Carlos Scalesi y Jorge Paniz, representante de UPCN en el Consejo de la Función Pública.

En el encuentro realizado ayer, UPCN confirmó su reclamo de un incremento salarial que permita igualar el 30% que Nación pronostica será el porcentaje de inflación de todo el 2018. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, y su par de Economía, Agustín Domingo, les presentaron el esquema de aumento de las asignaciones familiares que se aplicará con los sueldos de agosto. La misma situación se dio en la Secretaría de Trabajo, donde la ministra de Educación, Mónica Silva, se reunió con la Unter.

Los gremios habían anticipado que discutirían un plan de lucha conjunto en caso de no avanzar en la negociación salarial. La primera reacción fue dispar, ya que ATE destacó la determinación del Gobierno.

El Ejecutivo convocó a las partes a un nuevo encuentro paritario para el jueves 16. Ese día sí habría una propuesta de recomposición salarial para el último tramo del 2018. Desde el Gobierno aseguraron que la cifra no llegará al 15% pretendido por los sindicatos, pero manifestaron “voluntad de diálogo” para llegar a un acuerdo.

En detalle

El incremento en números

Más dinero. En septiembre, cuando se cobren los haberes de agosto, las asignaciones familiares tendrán un aumento aproximado del 122%. La asignación por hijo pasa de $450 a $1000. La cifra no se incrementaba desde el 2015.

Sube el techo. Por otro lado, el Gobierno subió el límite para percibir el beneficio de sueldos de $39.000 a $50.000 de remuneración.

Esto incluirá en las asignaciones familiares a unos 3000 empleados públicos.