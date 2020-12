Ladrones apuestan al "rescate" para conseguir efectivo

Con 20 mil pesos en mano, la vecina pudo recuperar finalmente su rodado, que ya había sido desmantelado.

Otra vecina cipoleña vivió una situación no muy distinta aunque en su caso le proponían la devolución de su celular a cambio de una suma de dinero. Y en un hecho de características casi calcadas, un hombre con domicilio en el barrio Piedrabuena pudo dar con su camioneta Ford Ranger en Neuquén capital. "Gracias a Dios que no le pasó nada, pero se vio en la obligación de pagar un dinero para recuperarla. Nosotros no queríamos que fuese de esta manera, pero no tuvimos otra opción. Si no pagábamos, se la llevaban", reveló la esposa del dueño de la camioneta.

El modus operandi del rescate también se revela a diario en las comisarías de la ciudad, donde las personas se presentan a los dos o tres días del robo y "piden que quede sin efecto el secuestro porque ya la recuperaron", indicaron fuentes judiciales.

Asimismo, varias víctimas coordinaron acciones con integrantes de la Policía provincial y permitieron la detención de los delincuentes aunque con un riesgo siempre latente de alguna agresión o represalia.