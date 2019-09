La Visera espera un festejo hace casi siete meses

Tras aquel 4-0, con doblete de Eduardo Scasserra más uno de Ulises Romero y otro Lucas Comachi, el Albinegro posteriormente se presentó dos veces ante su gente. Una fue frente a Deportivo Madryn, partido que terminó 1 a 1 -con tantos de Germán Weiner y Fabio Giménez- y para el Capataz significó asegurar la categoría. De aquella formación titular solo se repiten dos nombres en la temporada actual, el del arquero Franco Crespo y el del volante Pablo Vergara.

Y la última presentación en el reducto de calle O’Higgins fue en el campeonato actual, el 2 a 2 ante el recién ascendido Sportivo Peñarol.

“Veo al equipo bastante bien en estas tres fechas, vamos a seguir mejorando. Creo que el domingo con Madryn vamos a dejar los tres puntos en casa”. Daniel “Monito” Opazo El optimismo del delantero, que ya le marcó 3 goles al aurinegro

En conclusión, los simpatizantes albinegros hace bastante que no festejan victorias, pero tampoco se retiraron con la amargura de una derrota El nuevo Cipo, que ya jugó tres fechas, no logró regularidad en su producción futbolística, pero pese a ello rescató dos buenos empates de visitante, en General Pico y en San Luis. Pero de local sumó de a uno y dio ventajas. La buena noticia es que a varios equipos les está costando hacer pie en esta temporada, con nueva modalidad de juego, en la que los rivales arriesgan poco y andan con cuidado porque, como se repite incansablemente en el fútbol, “cuando no se puede ganar, es mejor no perder”.

En lo que va del torneo en la zona B, se jugaron 17 partidos y hubo 14 empates. Cipolletti, Sportivo Peñarol y Olimpo sumaron siempre de a un punto.

Pero mañana el Albinegro quiere ganar, obtener una victoria en un momento clave, que puede dar un empujón en varios aspectos, como en lo futbolístico en la tabla de posiciones y en lo anímico. Sobre todo porque enfrente tendrá a un rival que se armó con nombres de jerarquía y que viene de derrotar 3 a 0 a Deportivo Maipú.

Después de lo que se vio en el segundo tiempo en San Luis ante Estudiantes, cuando Cipo remontó un 2 a 0 en contra, Gustavo Coronel, el conductor del plantel, hará dos cambios, con los ingresos de Matías Sarraute y Brian Visser.

Formaría con Crespo; Matías Carrera, Damián Jara, Martín Tormann, Jonathan Morales; Sarraute, Manuel Berra, Vergara, Visser; Nico Trecco y Daniel Opazo.

Dos opciones por Llanquetrú

En el once titular de Deportivo Madryn no fue confirmado, pero todo parece indicar que Jorge Izquierdo realizará solo una modificación obligada. Matías Llanquetrú fue expulsado en la victoria por 3 a 0 ante Deportivo Maipú, por doble amonestación, y sus posibles reemplazantes son Mauro Peinipil o Marcos Pérez.

La probable formación inicial del Aurinegro sería con Pablo Lencina; Peinipil o Pérez, Matías Presentado, Cristian González, Fabricio Elgorriaga; Fabio Giménez, Marcos Pérez, Leandro Becerra, Jorge Gaitán; José Michelena y Jorge Piñero da Silva.

Pese a los dos goles del neuquino Sebastián Jeldres contra los mendocinos, el joven delantero sumó confianza por parte del cuerpo técnico. Aunque no estará en la formación inicial, el ex Rojo ganó importancia en el plantel.