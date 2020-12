La Unter pone en duda la vuelta a las aulas en marzo

Unter expresó un rechazo similar cuando, en agosto, el Ministerio de Educación anticipó que planeaba reabrir las escuelas en septiembre. "Ahora los casos están bajando, pero creemos que esto hay que evaluarlo día a día. No podemos definir hoy para marzo", anticipó Inostroza a LU19. Y aseguró que la postura de los maestros es "volver con las condiciones adecuadas en todas las escuelas: agua, ventilación y que los casos hayan bajado".

Inostroza sostuvo, por otro lado, que la polémica por el control de temperatura a los estudiantes está zanjado. Según el protocolo propuesto por Educación, serán los maestros quienes aseguren que los alumnos no tienen fiebre al entrar a clases. "Es uno de los puntos que no hemos podido acordar. Entendemos es que es una gran responsabilidad que no nos correspondía, pero no logramos consensuar. El protocolo fue aprobado por Unter, por lo que serán los maestros quienes lo hagan".

Educación anunció que las clases en 2021 serán mixtas. Los alumnos de cada grado serían divididos en grupos y no irían a la escuela todos los mismos días, para garantizar la distancia social y el cumplimiento del protocolo sanitario.