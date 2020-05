La UCR pide reactivar todos los comercios

"No es que los días en que ahora se permite abrir no hay virus y los días en que no se abre sí hay virus. Eso no existe y no es una buena idea pensar que las cosas van a funcionar bien de esa manera", enfatizó Pedro Rivero, titular del comité local de la UCR.

"Nosotros hemos evaluado la situación y pensamos que con el uso de barbijos y con protocolos de seguridad sanitaria adecuados para cada sector comercial, se pueden reabrir todos los comercios y todos los días de la semana", enfatizó.

El dirigente sostuvo que varias veces al día recibe informaciones de comerciantes que están por fundir y de otros que ya tienen definido bajar las persianas definitivamente. Ante este panorama, consideró que la apertura general se impone como un deber y una alternativa, además porque están en juego muchas fuentes de trabajo.

Para Rivero, el gobierno municipal debería propiciar la participación de las iglesias, clubes deportivos, gremios, comerciantes, fuerzas políticas y de diversas instituciones, para definir cómo seguir luego de la pandemia.

Rivero dijo que el panorama en la ciudad es desolador en materia de economía, por lo cual se deberá contar con la opinión y el aporte de ideas de los más diversos sectores para sacar adelante a Cipolletti.

