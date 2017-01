La semana próxima se firmará la reducción del 20% del presupuesto provincial

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó quela semana próxima firmarán el decreto provincial para fijar una reducción de los gastos públicos del 20 por ciento. La declaración la realizó a través de la emisora LU19, y agregó que horas extras en Salud y licencias en Educación estarán en el ojo del análisis.

Con el objetivo de disminuir el déficit, provincia pretende reducir en un 20 por ciento los gatos públicos. Según explicó Weretilneck, la reducción deberá normalizar el cronograma de pagos que comenzó a retrasarse, y a actualizar el pago a prestadores.

“Esta reducción no pretende eliminar las guardias en los hospitales. Eso sería imposible”, expresó, y agregó que considera que hay mucha cantidad de horas extras que no son esenciales en el sistema de Salud, y que muchas de las licencias en Educación no son necesarias, por las que se presentará un análisis al respecto.

El gobernador agregó que también se reducirá los gastos en viáticos, combustible y bienes de consumo.

“Los trabajadores rionegrinos se tienen que quedar tranquilos porque nunca tomamos una medida que los afecte negativamente. Devolvimos la zona desfavorable, pagamos antigüedad, recategorizamos y formalizamos los pases a planta. Logramos pasar del puesto 20 de salarios, al número 5. Si seguimos con este proceso de endeudamiento para pagar salarios si vamos a perjudicar a los trabajadores, y la receta es reducir los gatos”, afirmó Weretilneck.