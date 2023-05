La salita del DVN no funciona bien por falta de servicios

El centro de atención primaria de la salud (Caps) del Distrito Vecinal Noreste no cuenta todavía con suministro de gas, le fallan y no encienden los tubos de iluminación y el camino de acceso de las instalaciones sigue ahora tan malo como ha sido siempre.

Precisó que no se cuenta todavía con gas puesto que el zepelín que se debía instalar para el abastecimiento del combustible todavía no se ha traído. Por fortuna, las temperaturas reinantes todavía no son tan bajas y se puede aguantar, pero el suministro no solamente es necesario para la calefacción.

Indicó que los tubos de iluminación no están funcionando y se desconoce las razones para que no se enciendan y cumplan con su objetivo. En cuanto al camino de acceso, aseguró que no se encuentra en condiciones y, de producirse una lluvia, su traza se convertirá en un lodazal muy peligroso para la circulación de vehículos. Además, a los lados de la calle no han sido eliminados los abundantes yuyales que proliferan a sus anchas. Solamente se quitó, hace un tiempo, la maleza de los alrededores de la salita, pero no mucho más.

En la jornada, el Grupo de Trabajo barrial del DVN le pedirá una reunión a la directora del nosocomio, Claudia Muñoz, ya que ella detenta la autoridad sobre el Caps. Por tal motivo, se le quiere pedir que arbitre los medios para que las instalaciones funcionen como corresponde, dada la gran demanda de atención existente en el Distrito y en barrios aledaños como Santa Elena, Santa Marta y El Espejo, cuyos habitantes también deben concurrir a la dependencia.

Alarcón señaló que en el lugar trabajan dos médicas y tres enfermeros, quienes ponen mucho esfuerzo y dedicación para que la gente que concurre tenga una asistencia adecuada. Agregó que, sin embargo, las carencias dificultan la prestación de los servicios. Además, lamentó que el cambio de ubicación del Caps no haya cumplido con las expectativas y destacó la necesidad de contar con una sede propia nueva, cuya licitación se aguarda.

Alertó que el camino de acceso puede ser de mucho riesgo porque corre junto a un canal, al que pueden caerse vehículos.