La rompe con sus mates y bombillas artesanales y sueña con llegar a Messi

Sin embargo, criada en las chacras, en plena naturaleza, la joven de 31 años no se veía detrás de un escritorio, cumpliendo frías tareas administrativas o manejando al personal de una empresa desde el área de Recursos Humanos. Le hizo caso a lo que dictaba su corazón y su intuición. Y mal no le va… Su iniciativa de los mates artesanales y bombillas personalizadas “La Querencia”, algo más asociado al campo, ya es un éxito y promete expandirse.

Hay que darle a Clarisa el mérito que tiene en esta historia, con ese instinto maternal que resultó clave en dos momentos puntuales. “Siempre me gustaron las manualidades, desde chica me encantaba dibujar, desarmar cosas, arreglar. Un día mi mamá vio en el centro que había un curso de joyería y arranqué con los Petrocelli 3 ó 4 meses. Me sirvió un montón. Y en 2016, también mamá me compró las primeras herramientas”, reconoce agradecida. La charla con LM Cipolletti tiene como testigo a Branca, su fiel mascota, que suele contemplar las bellas creaciones de la orfebre en absoluta calma.

image.png Anahí Cárdena

“Lo primero que hice fueron bombillas personalizadas, era algo que lo podía costear. Me abrí mi página de Insta y Face, en simultáneo con mi carrera. Implementé otras técnicas, soy bastante autodidacta y todo lo que fui aprendiendo e incorporando fue de curiosa. Empezó a tener aceptación, el boca a boca de los primeros clientes fue clave”, repasa el camino recorrido, en el que no paró de crecer.

Además de los elementos descriptos, también elabora “yerberos de gamuza y tapas para el mate, tapa viento, todo en alpaca y 100 % artesanal. No trabajo por stock, sí por pedido”, acota.

Giselle Bombillas la Querencia13 (1).jpg Anahí Cárdena

Respecto al paso a paso de la elaboración, comenta: “Compro todo por separado y hago todo yo. La calabaza la traigo del norte, los cueros de Buenos Aires. Las bombillas son 100% de alpaca…”.

Y así, de a poco, “me fui agrandando”. En su taller de Mengelle al 100, donde confecciona los muy solicitados productos, pero no funciona como comercio, explica que la “motricidad fina es lo principal” en la ejecución de las distintas técnicas.

El mate es la compañía diaria, algo no menor en la vida de las personas. Por eso tiene que ser bueno. Y su leal público lo sabe apreciar. No sólo le compran en las fechas puntuales, sino que además vuelven a elegirla. Eso aclara al revelar el perfil de su clientela.

Giselle Bombillas la Querencia02.jpg Anahí Cárdena

“Lo que vendo no tiene vida útil corta. Hay mucha gente que me vuelve a elegir, eso es lo que más me llena. Las fechas importantes como son las fiestas, Día del Padre, la gente recurre a un regalo así personalizado. Después por cumpleaños, o porque quieren tener algo que los represente en el día a día. Empresas que eligen algo personalizado para obsequiar a sus empleados, clientes o proveedores, como también souvenirs. Y muchos se llevan a modo de obsequios para familiares que tienen en el exterior y el mate es algo bien argentino que los trae un poco a sus raíces, por eso también mi proyecto se llama La Querencia”, argumenta entre amargo y otro...

Hablando de proyectos, anhela y planea "dar clases para que otros aprendan y puedan vivir de esto", expresa súper generosa.

Giselle Bombillas la Querencia12.jpg Anahí Cárdena

Famosos y el sueño de Messi

Sus mates ya llegaron a manos de famosos, como Zaira Nara y Agustín Neglia, quienes no dudaron en ayudarla en la difusión vía redes sociales. Consultada por LMC sobre si le gustaría verlo a Messi, tan matero, con algo creado por ella, se entusiasma y hasta refleja cierta optimismo en que pueda suceder: “Sería un sueño, que seguro en algún momento llegará”.

De hecho, la Copa del Mundo que levantó La Pulga, junto a las iniciales de los nombres, las cañas de pescar y la montaña” son los "motivos" que más le piden a esta jugadora de fútbol 5 amateur.

“Desde chiquitita me encanta el fútbol, creería que después de la orfebrería me hubiese gustado jugar a ese deporte”, señala con una sonrisa contagiosa al tiempo que exhibe las perlitas futboleras de su negocio.

Vamos Leo, dale “pelota” a Giselle, que la rompe y le va de 10 con su emprendimiento. ¡Tomá mate!

Giselle Bombillas la Querencia07.jpg Anahí Cárdena

Instagram: bombillaslaquerencia

Facebook: Bombillas La Querencia