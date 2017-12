Es que así ya se resolvió en el Consejo Provincial de Educación y por unanimidad, consiguiendo también la adhesión de los representantes de la Unter. Sin embargo, la seccional cipoleña del sindicato docente mantiene su negativa.

La funcionaria manifestó su sorpresa por la resistencia a la iniciativa en la ciudad. “Se dice que la nueva escuela genera un vacío curricular, cuando en realidad es todo lo contrario. Me parece que se habla sin tener conocimiento de qué se está hablando”, remarcó. Y agregó: “Los resultados vistos hasta acá son muy positivos, por lo que creemos que es necesario que las 35 escuelas que faltan se incorporen”.

“La nueva escuela secundaria evita que los profesores tengan que trabajar en una cantidad enorme de establecimientos a la vez y se puedan comprometer más con uno o dos”. Mónica Silva Ministra de Educación de Río Negro

Desde el punto de vista pedagógico, Silva destacó “que se facilitan las trayectorias, los estudiantes tienen la posibilidad de sentirse acompañados desde su ingreso en sus aprendizajes, hasta el momento de egresar, habiendo adquirido todos los conocimientos necesarios para esa etapa de su vida. Todo dentro de un entorno amigable y cada uno a su ritmo va a aprendiendo lo necesario hasta llevarse el título del colegio secundario”. En cuanto al aspecto laboral, la ministra dijo que la gran ventaja es que “se evita que los profesores tengan que trabajar en una cantidad enorme de establecimientos a la vez”. “En la escuela tradicional tienen nombramientos por horas cátedra, con lo que pueden trabajar en 4, 5, 6 y hasta 7 escuelas, yendo de un lado a otro, con lo cual tienen poquito tiempo en cada una de las escuelas, no tienen tiempo para el trabajo institucional, los directivos no los conocen, los estudiantes no los pueden encontrar para hacerles consultas y el profesor es una persona estresada que no puede comprometerse con todas las escuelas en las que trabaja. Esta escuela les propone la oportunidad de comprometerse profundamente con un establecimiento, o máximo dos, porque el nombramiento es por cargo”, expresó.

Trabajo en equipo

“Esta escuela es una posibilidad contrahegemónica, porque en una sociedad individualista permite trabajar en equipo. Esto es, en sí mismo, una enseñanza para los estudiantes. Fue una dificultad, pero a su vez es una de las grandes modificaciones”, remarcó Silva.

A su vez, subrayó la necesidad de una formación docente distinta y permanente para que la reforma pueda consolidarse y generar un nuevo paradigma educativo. Por lo pronto, el mes que viene se harán las asambleas de cargo. En Cipolletti están previstas para el 14 y 15.

Proyecto

El cambio para las privadas será en 2019

La ministra de Educación, Mónica Silva, informó que la modificación de la escuela secundaria en Río Negro está planificada en etapas. El primer universo es el de las 93 escuelas que son bachilleratos orientados. Luego, adelantó, seguirán con las escuelas que son de gestión privada y que después verán qué pasa con las técnicas. La decisión de realizar la reforma en diferentes fases, según Silva, se adoptó “porque implica una erogación presupuestaria muy importante, ya que el nombramiento por cargos implica un 30% más en salarios” en comparación con el sistema anterior. La funcionaria espera que la reforma para las privadas se implemente en el ciclo lectivo 2019.