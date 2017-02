La ola de calor dejó sin luz a muchos cipoleños

La ola de calor que no da tregua dispara la demanda de energía eléctrica en Cipolletti. Sin ir más lejos, el miércoles fue el día récord de la temporada fuerte de verano, con un consumo que superó los 63 megavatios. Ni en todo enero la demanda de los cipoleños estuvo cerca de ese número (la máxima fue de 53 MVA), y la acumulación de calor de estos días sobre el sistema de distribución y sus equipos obliga a ser cautos.

Ayer hubo varios cortes de suministro para evitar fallas generales, aunque desde la compañía aseguraron que fue ordenado por la cámara que agrupa a todas las distribuidoras, Cammesa.

Fuentes cercanas a Edersa admitieron que con la ola de calor la demanda de energía eléctrica está “altísima”, pero habían descartado la necesidad de realizar cortes programados porque el sistema aún tiene margen para resistir ese consumo. Sin embargo, entre las 14:45 y las 18:30 hubo una seguidilla de cortes intermitentes por la solicitud de Cammesa.

“Desde le empresa distribuidora informaron que el sistema de transporte de energía a nivel nacional estaba saturado, por lo que se le pidió a la empresa realizar restricciones del servicio en algunas localidades con alta demanda, entre ellas Cipolletti”, indicó Edersa a través de un comunicado para justificar la falta de suministro en distintos barrios.

Los cortes fueron para evitar sobrecargas en el sistema interconectado, aunque no necesariamente en la red eléctrica cipoleña. Y no se precisó si se repetirán. Según el parte de la AIC, hasta el miércoles próximo inclusive la región será un horno y vivirá máximas calurosas que llegarán a los 39 grados, como ocurrió ayer.

En Edersa aseguran que las instalaciones locales no sufrirán problemas graves, aunque pidieron colaboración a los usuarios. Mantener los aires acondicionados en 24 grados, reducir los lavados automáticos y no tener luces prendidas sin necesidad son acciones que la distribuidora considera muy útiles y eficaces, que redundan siempre en un beneficio para el vecino.

Otro factor que incide en la demanda cipoleña es el consumo que tienen por estos días los frigoríficos vinculados a la fruticultura. Fuentes allegadas a la distribuidora recordaron que la ciudad abastece a Allen, donde se concentra buena parte de la actividad, aunque será un aliciente la obra que en pocas semanas llegará a su fin para ampliar la estación transformadora de esa ciudad.

El calor que se pronostica continuará hasta mediados de la semana próxima, aunque el finde puede que la demanda afloje. Al menos, esa es la previsión que tiene Edersa, tendiendo en cuenta que la mayoría de los vecinos salen de sus casas para refrescarse, no hay actividad en la administración pública, no hay bancos ni muchos comercios abiertos. Los días más problemáticos son los hábiles, con estas temperaturas que superan los 35 grados centígrados de forma persistente.

Agua

La empresa Aguas Rionegrinas también recomendó a la población extremar sus cuidados con el agua potable, ya que la planta potabilizadora está a full. Su delegado zonal, Claudio Celiz, explicó que en días de mucho calor no pasa que tengan que interrumpir el servicio, como puede ocurrir con la luz, pero puede bajar la presión de agua en los puntos más alejados. Igualmente, comentó que el miércoles no tuvieron reclamos. “Mientras tengamos suministro de energía no habrá problemas”, afirmó.

En los barrios

Complicaciones en un día infernal

En el podio nacional

En Cipolletti, la máxima superó los 39º, uno de los tres registros más altos del país. El martes, la ciudad fue la más calurosa.

Zona sur

El primer corte afectó los barrios Manzanar VII, Millenium, Los Tilos y Rincón Lindo. Fue entre las 14:45 y las 16.

Al este

Luego, a las 17:15, sacaron de funcionamiento el alimentador 5, que afectó la zona de La Falda y todos los sectores cercanos a Alem y Péron y sectores de los barrios Luis Piedrabuena, CGT, Mercantil y 190 Viviendas.