La Muni prohibió el desfile por la Guerra de Malvinas

La posición asumida por la comuna responde a un requerimiento presentado por Escobar, el jueves 14. La interrupción de la circulación se había solicitado desde las 15, según consta en la nota de respuesta del Municipio. En el texto, se enfatiza que la Dirección de Fiscalización “en conjunto con la Intendencia no autoriza cortes en arterias troncales”.

Además, se le sugiere al también conocido como Comandante utilizar “el espacio verde (plaza) más cercano al lugar”.

Con esta definición, las autoridades municipales le vuelven a negar a Escobar, quien también es titular de la radio FM Puerto Argentino, la posibilidad de cortar la calle Bolivia para una actividad. Hace pocos días no le dieron permiso para desarrollar los festejos del carnaval y como, pese a todo, las actividades igual se cumplieron, le aplicaron infracciones por desacato y por impedir el tránsito. La multa todavía no le fue dada a conocer, pero puede implicar un monto muy elevado.

“Una vez, en una reunión, Tortoriello me dijo que yo era una cloaca de la democracia (sic). Pero yo ahora le digo que él es una cloaca de la democracia (sic) porque desconoce la dimensión histórica de Malvinas”.“Tortoriello está negado conmigo. No me puede mandar a hacer un desfile en una plaza”, dijo Hugo Escobar, Ex combatiente y referente radial

Ayer, el Comandante, tras recibir la notificación, le reclamó públicamente al intendente Aníbal Tortoriello que “por favor” le permita concretar las iniciativas ya previstas para el 2 de abril, Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Manifestó que las actividades programadas incluyen una vigilia la noche del 1 de abril y, en la jornada siguiente, la central, una serie de iniciativas que incluyen un desfile con delegaciones de ex combatientes provenientes de distintos puntos de la Argentina y de distintas entidades.

La conmemoración del conflicto del Atlántico Sur se viene concretando en la ciudad hace 25 años y hasta la actual gestión no se habían presentado inconvenientes como los actuales.

Según Escobar, Tortoriello no entiende ni siente el significado de la gesta de Malvinas para la historia de la Argentina y por eso actúa como lo está haciendo. Por eso, recordó que el jefe comunal “es el único intendente del país que ha vetado” una norma relacionada con los ex combatientes.

Para las actividades de este año está invitado el veterano Roberto Giusti, quien brindará reveladores detalles sobre los acontecimientos bélicos relacionados con la recuperación y defensa de las islas Georgias del Sur.

