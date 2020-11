La Muni desarticuló otra fiesta clandestina en la Isla Jordán

A través de las redes sociales un evento que se promocionaba bajo el nombre de “La cocina de Foncho” llamó la atención y se inició con una investigación. El lugar sólo publicitaba que se trataba de un patio cervecero frente al río Negro, con música y gastronomía, pero no contaba con habilitación comercial. Una denuncia al área de Comercio Municipal alertó a las autoridades quienes montaron un gran operativo y pudieron corroborar lo que allí estaba pasando: el evento era ilegal, no se respetaban los protocolos y había convocado a una gran cantidad de participantes.

Según contó a LM Cipolletti la directora de Comercio, Ileana Nasimbera, el operativo inició muy temprano el viernes por la tarde y el primer objetivo era identificar el predio, ya que no se conocía la dirección exacta con las intenciones claras de la organización de despistar a las autoridades.

“A las 18 comenzó el operativo con inspectores municipales de las áreas de Comercio, Tránsito, el Juzgado de Faltas y personal de la Policía. Recorrimos toda la zona de la Isla Jordán, incluso parte de la Margen Sur, pero no detectábamos dónde era. Hasta que dimos con el predio, un espacio privado cerca del río. La gran cantidad de autos fue lo que dio la pista”, explicó la funcionaria.

Alrededor de las 21:30 las autoridades se apostaron en la entrada de lo que parecía una casa quinta en la Isla Jordán, que estaba repleta de autos. Al fondo se encontraba el famoso “bar cervecero” ilegal, y con mucha gente. Pero al ser un lugar privado y no contar con orden de allanamiento, las autoridades no podían ingresar por la fuerza.

Cerveza

“Primero identificamos al responsable, quien en un primer momento se enojó y se negaba a brindar información. Se trata de una persona que dijo ser un reconocido chef de la ciudad. Corroboramos lo que acontecía, y por el despliegue las personas comenzaron a escapar del lugar; eran muchas. Se labraron las actas de infracción porque el lugar no estaba habilitado para funcionar como local gastronómico, y además porque violaron la ordenanza que prohíbe los encuentros sociales masivos. No se pudo clausurar porque no era un local”, explicó Nasimbera.

Dijo que también se pudo identificar a algunas de las personas que estaban participando del evento, y que ahora inicia el proceso de tramitación del expediente que llegará al Juzgado de Faltas Municipal, quien aplicará la sanción correspondiente.

“Pusimos también en conocimiento a la Fiscalía más allá de la contravención municipal propiamente dicha. Actuamos por la resolución que prohíbe las fiesta con gran concurrencia. Ahora seguimos investigando si esta fue la primera vez si ya estaban funcionando anteriormente”, añadió la directora de Comercio Municipal.

patio cervecero clandestino.jpeg Así se promocionaba el patio cervecero clandestino en redes sociales.

Multas millonarias por poner en riesgo sanitario a la ciudad

Según indicaron desde la Municipalidad de Cipolletti, el propietario del lugar y organizador del evento se expone a una multa estimada entre 50.000 y 220.000 pesos por violar la ordenanza de aislamiento social preventivo y obligatorio (1813/20), más una sanción que puede alcanzar los 450.000 pesos por organizar una actividad comercial sin habilitación.

La municipalidad dispuso que lo recaudado por estas multas sea destinado a un fondo especial para colaborar con Salud Pública en la lucha contra el Covid 19.

Fiesta clandestina en el peor momento sanitario

En Cipolletti los nuevos casos de coronavirus prácticamente duplicaron a las altas. Las cifras de contagios son más bajas que el promedio de octubre, pero aún se mantiene por encima de la medida de la provincia.

Según el reporte de Salud en Cipolletti el viernes hubo 60 casos nuevos de covid-19, sumando un total de casos activos de 1408. También murieron dos cipoleños, un hombre de 76 y una mujer de 69 años.