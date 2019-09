La Liga ya tiene protocolo para frenar a los violentos

El primer paso, indica que "ante insultos desde la tribuna, no importa el destinatario, el árbitro detiene el partido, advierte al técnico, dirigente y capitán, para que hagan cesar esas hostilidades”.

El segundo ítem, señala que, si persisten los agravios, “el árbitro vuelve a detener el partido e invita a los dirigentes a que identifiquen a los agresores y los hagan comportarse de manera correcta”.

Si los dos pasos anteriores no dieron resultado, se aplicaría el tercero, que consiste en “detener el partido y hasta que los agresores no salgan del estadio, no se continúa”.

En el último punto, si las instancias anteriores no fueron suficientes “se da por finalizado el partido”, y quedará en manos del Tribunal de Disciplina analizar el futuro del cotejo.