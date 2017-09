La Legislatura explotó por la central

Decenas de ambientalistas coparon las gradas de la Legislatura y le reclamaron a los legisladores de Juntos, durante toda la sesión, el apoyo inicial al proyecto de Nación, hasta que finalmente aplaudieron el resultado de la votación en general: 44 votos a favor de la prohibición y 1 en contra, el de la legisladora de Cambiemos, Daniela Agostino.

Más allá de las chicanas políticas, la disputa estuvo centrada en el segundo artículo de la ley, que exceptúa de la prohibición a la energía nuclear a los proyectos realizados bajo la tecnología que utiliza el Invap. El Frente para la Victoria quería una negativa plena, pero Juntos logró el salvoconducto para la empresa estatal por 28 votos contra 17.

El ida y vuelta entre los legisladores se trasladó al público, que impidió a los gritos la continuidad de la sesión, con un reclamo para que la ley se extienda a toda la Patagonia.

Y hasta se dio un insólito ida y vuelta entre el presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, y los vecinos. “La Legislatura tiene que seguir sesionando, no habrá planta nuclear en Río Negro. Ustedes están muy enojados y no han entendido que se ha votado una ley que es única en la Argentina. ¡Basta de gritar como locos!”, reclamó Pesatti, quien finalmente tuvo que pedir un cuarto intermedio.