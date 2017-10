La Justicia vuelve a citar a Tarzán por el desalojo

No hay caso. La Justicia no afloja en sus actuaciones contra Miguel Fernández, más conocido como Tarzán, a quien ha vuelto a convocar por la causa de desalojo de la vivienda y el árbol donde habita en la zona de El 30, al noreste de Cipolletti. Pero esta vez el arborícola veraniego no quiere saber nada con la citación que le mandaron y reclama que el juez y el abogado que lo tienen contra las cuerdas den la cara y vayan a conversar con él, en lugar de seguir llamándolo, una y otra vez, a comparecer.