La Justicia rechazó un amparo de Unter contra el Gobierno

La Justicia rechazó el recurso de amparo promovido por el gremio Unter contra el Ministerio de Educación y Derechos Humanos vinculado a la liquidación del adelanto realizado en noviembre a cuenta de la recomposición salarial acordada en paritarias. El gremio asegura que no se pagó el porcentaje que correspondía y recurrió la Cámara Segunda de Trabajo de General Roca.

Por ello, “se desdibuja el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la acción de amparo, al contar las partes con un procedimiento especial y adecuado a las necesidades y tiempos de las partes en conflicto, quienes se han otorgado un plazo para rever lo actuado”, destaca el fallo.

Desde este punto de vista, el tribunal indica que “la urgencia no se puede verificar al haber convenido las partes, un plazo determinable y cercano para analizar la marcha paritaria, marco en el que además puede la actora ejercer los derechos constitucionalmente previstos para la defensa de las prerrogativas e intereses de sus representados”.

Por lo tanto, corresponde el rechazo de la acción “atento el comportamiento asumido por las partes en el procedimiento administrativo laboral”.

La Unter asegura que hubo mala liquidación de un porcentaje de aumento acordado como recomposición del desfasaje que produjo la inflación. Educación lo niega y no hubo acercamiento entre las partes. En ese escenario, el sindicato advirtió que no comenzarán las clases en 2023 si no se cierra antes un nuevo acuerdo salarial.