El técnico cuenta con un plantel corto, prueba de ello es el banco de suplentes (Facundo Crespo, Santiago Izaguirre, Matías Carrera, Juan Strak, Emanuel Morales, Ulises Romero y Enzo Romero), mayoría de jóvenes con poca experiencia en la categoría aunque con ganas de sumar rodaje. Durante toda la etapa de preparación, Zwenger repitió el equipo titular (con excepción del cruce ante Cruz del Sur) con algunas variantes obligadas por lesiones. Y para el debut ante el Tricolor, sólo modificará el arquero. Nicolás Caprio, que llegó hace dos semanas de Ferro de Pico, reemplazará a Crespo, quien llevó la 1 en tres partidos de los cuatro que jugó.

Cipo presenta un 11 con un 90% de caras nuevas. La única continuidad fue la de Morales. También se dio el retorno de Caprio.

El ciclo de Zwenger arrancó con algunas dudas, dado que en su debut quedó eliminado de la Copa Argentina ante Almagro en Cutral Co, 2 a 0, y en la Copa Canal 10, de carácter amistoso, sumó dos derrotas (contra Cruz del Sur y Sol de Mayo) y una sola victoria (la del domingo, 1 a 0, ante un equipo alternativo de Deportivo Roca).

El Albinegro acumuló frustraciones consecutivas en el Federal A, categoría de la que no puede salir. En la semana se conoció la tabla histórica que lo tiene como único líder, lo que no sirve de consuelo a sus seguidores, que de una buena vez quieren dar el salto y verlo en la B Nacional. Villa Mitre, por su parte, no hizo grandes contrataciones y le dio el buzo de DT a un técnico de la zona. Sin embargo, a Cipo le cuesta ganar en Bahía Blanca: la última vez fue en la temporada 2016/2017.

--> Roca y el Rojo, bien entonados

Para esta temporada, Deportivo Roca e Independiente no se quedaron atrás y se reforzaron muy bien, incluso en la previa al debut en el Federal A llegan con mejores aires que Cipolletti.

El único en presentarse ante su gente será el Naranja, contra Sol de Mayo, el debutante en la división, siendo el tercer club rionegrino en la categoría.

El Rojo visitará a Alvarado en Mar del Plata y Ferro de Pico será local de Sansinena. Deportivo Madryn tendrá fecha libre.