La historia de amor de Facundo y Madi: el primer beso y el último adiós

Si bien no recuerda con exactitud el momento en el que se conocieron, sí contó que fue hace mucho tiempo, cuando él tenía unos 7 años, ya que era el mejor amigo de su hermana menor y también compartían clases de inglés los días de semana por la tarde. No obstante, con el tiempo, la amistad que mantenían se fue transformando en algo más especial. "Éramos amigos y más que amigos", contó con cariño "Madi", como le solía decir él y sobrenombre con el cual ahora todos la conocen.

Con lágrimas en los ojos, y al recordar cuando comenzaron a estar juntos, la joven comentó que fue hace aproximadamente 10 años, a la salida de una fiesta. "Era en un predio donde se hace deporte, que habían alquilado para hacer una fiesta. Me había quedado sola porque no encontraba a mi hermana y justo apareció Facu. Nos volvimos juntos al barrio y nos dimos nuestro primer beso", confió en diálogo con LM .

No obstante, el vínculo se consolidó aún más un año antes del asesinato de Facundo. "Estábamos todos los días juntos. Recuerdo un montón de cosas de él: sus ojos, la sonrisa, la energía que tenía y la buena voluntad. Los buenos deseos, cómo accionaba, era muy distinto al resto de las personas. Nunca hacía nada con ningún tipo de maldad, nunca lo escuché hablar mal de alguien. Siempre reía y cuando llegaba, la gente se ponía loca, alegraba el lugar", relató.

Una anécdota para el recuerdo

Entre todos los hermosos momentos que atesora de él, Madi recordó uno que demuestra, sin más, la amabilidad y gran corazón de Facundo. Es que un día ayudó a una joven que tenía que renovar su carnet de conducir y, por un inconveniente, iba a tener que regresar otro día.

"Estaban en la fila para la renovación y la chica se había olvidado la versión que ya estaba vencida. Le dijeron que iba a tener que volver a pedir otro turno, pero ella necesitaba trabajar y requería el carnet", detalló.

Lejos de mostrarse indiferente ante esta situación, Facundo le ofreció llevarla hasta la casa para buscar la licencia y regresar de inmediato al Registro. Gracias a su accionar, la joven pudo llevar a cabo con éxito el trámite. "Son cosas que tenía Facu y que no tiene nadie más", aseguró.

Poni, la infaltable acompañante en cada salida

Cuando los dos salían juntos, la mayoría de las veces era junto a Poni, la perrita de Madi. "Él la amaba, se la quería llevar a su casa", afirmó entre risas. Y agregó: "Cuando venía a mi casa le gustaba bañar a la perra, cosas que nadie querría hacer. Salíamos a tomar algo y me decía que la lleváramos, porque cómo íbamos a irnos sin ella".

Un último adiós

En cuanto a la última vez que se vieron, Madi contó que fue la noche anterior al crimen. "Yo viajaba ese día y la noche anterior le dije que me iba, que por favor viniera porque no nos íbamos a ver por 10 días. No es nada 10 días, al final terminó siendo mucho más", relató, con la voz quebrada.

"Le diría muchas cosas. A nota personal, me gustaría haber tenido más tiempo para hablar las cosas. Y más general, yo sé que él está tranquilo, que estamos haciendo todo bien por él y su familia. Sus viejos, sobrinos y hermano van a estar bien cuidados. Le diría que lo extraño un montón", concluyó.

Por el crimen de Facundo se encuentra acusado y detenido cumpliendo prisión preventiva Ramiro Gutiérrez, oriundo de General Roca. Fue quien lo atropelló y asesinó a la salida de una fiesta en La Nonnina, para luego darse a la fuga. También está imputado por cinco tentativas de homicidio más. Será juzgado en un juicio por jurados el 17 de abril y podría enfrentar una pena superior a los 12 años.