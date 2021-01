La fuerte pelea entre los periodistas Adrian Pallares y Laura Ubfal.

“Le mando un saludo a Laura Ubfal que está pendiente de este programa todos los días. Hace cuatro días que hace su programa solamente hablando de Intrusos, de internas mentirosas que ella dice que no le importan pero igual las cuenta”, agregó el periodista. Luego el panelista que está como conductor del ciclo de América hizo referencia al rating, que baja durante la temporada de verano: “Lo que sí no me causa ninguna gracia es que mienta con los números de rating de este programa. La verdad es que antes de preocuparte por nuestros números, preocupate por los de tu programa”.