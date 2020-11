Dos panelistas de Intrusos apuraron a Duggan en vivo

Efectivamente, días atrás y en Intrusos, Duggan había ampliado esa hipótesis y enumeró diferentes pruebas. Ahora, y con el cruce con Ricardo Canaletti aún caliente, el periodista dijo presente nuevamente en el ciclo chimentero, pero esta vez, fue increpado por Paula Varela y Débora D’Amato.

“Ya hay tres fallos judiciales que desmienten las barbaridades que siguen diciendo”, explicó Pablo, defendiendo su postura y apuntando contra el hombre de TN.

Ante esto, Valera lanzó: “¿No te sentís mal criticando tanto a tus colegas? Quedás un toque soberbio al criticar a un periodista en su credibilidad, que es lo peor que se le puede hacer a un colega. ¿No te da un poco de vergüenza?”.

Con rostro sorprendido, el también abogado argumentó: “Todos nos podemos equivocar. Yo también me he equivocado mucho. Todos cometemos errores, es normal. Somos periodistas, no somos infalilbles”.

La nueva integrante del programa fue por más y siguió: “Pero parece que todos la pifiaron menos vos. Eso es lo que queda. Ayer habló Darío Villarruel con nosotros y parecería que también la pifió”.

Con gesto pícaro, Pablo replicó: "Ayer después de eso hablé una hora con él. Pero les digo que yo me peleé muchísimo con Paulo Kablan y un buen día Paulo vino de muy buena fe, igual que Mauro Szeta, y me dijeron 'Pablo, tenías razón'. Y tuvimos años de peleas. Hasta que un día leyeron la causa, porque hay que entender bien lo que pasó. Sobre todo, hay que sacarse de encima a los jefes diciendo que sigan publicando cosas contra la familia".

Débora D’Amato, quien se mostraba completamente indignada con las declaraciones de Duggan, agregó: “¡Pero Pablo! Nadie investigó bien, ni la Justicia. El fiscal es un tarado, los periodistas son todos influenciables… Todos laburaron mal y ¿el único que lo hizo bien fuiste vos? Me da raro que seas la única persona en el mundo que pueda saber algo y los demás sean todos tarados. Lo manifestás de un modo que parece que decís eso”.

“En muchos casos judiciales de todo el mundo ha pasado lo mismo. Que el periodismo se lanza en manada sobre una hipótesis porque vende”, concluyó impasible el periodista.