Fernández aseguró que "producir con eficiencia en este escenario de incremento de costos y atrasos cambiarios, no es posible. Con este tipo de cambio no es rentable, por más eficiente que sea el productor. Si no hay un acompañamiento para que el tipo de cambio equipare la suba del costo laboral y los insumos, no solo la fruticultura, ninguna economía regional puede sostenerse".

El gobierno provincial reclama cada vez con mayor fuerza la implementación de un dólar diferencial para que la fruticultura pueda acceder a un tipo de cambio diferencial. Fernández cuestionó que no haya un tipo de cambio diferencial para ninguna economía regional mientras sí se aplica para la soja "que es un grano no perecedero y por ello puede generarse un stock y potenciales dólares sin ingresar por lo que Economía hizo una maniobra para que liquidaran esas divisas".

"Las economías regionales somos totalmente diferentes, somos cíclicas y estacionales. Y trabajamos un producto perecedero: si no vendemos la fruta, se nos pudre. Trabajamos para ser la primera economía regional con un dólar diferencial, pero por ahora ninguna lo tiene", concluyó el funcionario a LU19.