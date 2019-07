La Escuelita: vuelven hoy al banquillo ocho represores

Los imputados son el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Oscar Reinhold, y los integrantes de ese destacamento Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Carlos Benavídez. También son juzgados el ex Interventor de la Municipalidad de General Roca, Río Negro, Marcelo Zárraga; el ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sacchitella, y el ex jefe de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche, Néstor Castelli.

El caso Herman

En la jornada de hoy brindará su testimonio, entre otros, Horacio Herman, hermano de Juan Marcos, una de las diez víctimas de esta causa. Herman tenía 22 años cuando fue secuestrado en julio de 1977 en la casa de sus padres, en Bariloche, por un grupo de tareas en el que también participó personal del Destacamento de Inteligencia, entre ellos, los imputados San Martín, Molina Ezcurra y Benavídez.

Durante unos días estuvo en cautiverio en una vivienda en las afueras de Bariloche y de allí fue trasladado a Buenos Aires, donde lo mantuvieron secuestrado en El Atlético, el centro clandestino de detención que funcionaba en un depósito de la Policía Federal Argentina, donde fue interrogado y torturado, al menos hasta el 15 de agosto de 1977. Desde entonces, Juan Marcos Herman se encuentra desaparecido.

Sabían dónde lo tenían secuestrado

Una semana después del secuestro de Juan Marcos Herman, su padre -Juan- concurrió a la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche donde fue atendido por su director, Néstor Castelli, y el mayor Fernando Zárraga. El padre manifestó que Castelli y Zárraga sabían dónde estaba secuestrado su hijo. Incluso señaló que le dijeron que luego de ser interrogado lo liberarían.

