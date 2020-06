LMCipolletti | Cipolletti - 11 junio 2020

La edición impresa de LM Cipolletti de hoy

La UNCo no volverá a las clases en las aulas hasta 2021 y mantendrá el sistema de cursadas virtuales para sus 35 mil estudiantes. Los negocios de la ciudad están en peligro y luchan por la supervivencia: las dificultades por la pandemia no distinguen rubros y atacan a todos por igual. A pesar del crecimiento de casos en la provincia, en el ministerio de Salud no están preocupados por el coronavirus. Los vecinos echaron a otro por violento y lo obligaron a abandonar su casa. Nación envía emisarios para colaborar en el control del COVID-19. Todo eso y más, en el diario de este jueves.