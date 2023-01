La desesperada búsqueda de una pareja de gansos en Neuquén

gansos 04.jpg

Este miércoles por la mañana se dio cuenta de que no estaban y comenzó a buscarlos. Primero se fijó si no estaban en la cuadra, mientras su hija salió con su vehículo para hacer una recorrida más amplia. Pero no los encontraron. Tampoco en la plaza que está muy cerca de su casa. "No creo que estén cerca. Alguien los debe haber agarrado. No se fueron por sí solos a ningún lado", consideró.

Pidió "por favor" que se los devuelvan. No tiene el ánimo de hacer más nada. Sólo está pidiendo que vuelvan a su casa. También brindó algunas referencias: son de tamaño mediano, no pesan ni dos kilos. El macho es medio clarito, pinta que va a ser blanco. La hembra, en cambio, es amarronada.

En las redes realizó una publicación para viralizar la búsqueda, pero hasta el momento no obtuvo resultados. Cualquier información se agradece.