La defensa de Parra apunta a irregularidades en la investigación

La jueza dispuso seis meses de preventiva contemplando que "falta prueba por producir" antes de que la causa pueda ser enviada a juicio. Teniendo en cuenta que Parra fue testigo hasta la última semana, su defensa podría solicitar una batería de medidas de prueba que extiendan el proceso.

Si bien Parra fue señalado por la comunidad poco después del brutal ataque, que se produjo el 2 de julio, su detención resultó sorpresiva. "La fiscalía explica el vuelco en la causa por un trozo de tela que quedó enganchado en un alambre de púas. Para la fiscalía eso demuestra que ingresó a su casa por el patio para simular un robo", expresó Coto.

En la audiencia de formulación de cargos, la defensa sostuvo la inocencia de Parra y Coto anticipó que buscará demostrar que el acusado no fue quien atacó a la joven estudiante. Al mismo tiempo, podría plantear la nulidad de ciertas pruebas, lo que podría debilitar la acusación.

Pablo Parra

"Llegado el caso nosotros vamos a cuestionar la calidad de esta evidencia", dijo a LU19 sobre el trozo de tela que quedó sobre un alambre que cayó sobre la medianera. "Además del ADN de parra tiene el ADN de una policía de Criminalística", dijo el abogado defensor.

La Fiscalía explicó en la formulación de cargos que el rastro genético de la agente llegó al retazo porque debió quitarse los guantes para desprenderlo de las púas. Coto, sin embargo, aseguró que "por la información que tenemos, -la agente- no participó del procedimiento en el que se hizo el secuestro".

"Es una evidencia de la que puede cuestionarse la legitimidad" ya que, de confirmarse que la policía no participó del secuestro, la prueba se habría contaminado.

Coto advirtió que hay otras afirmaciones de la Fiscalía, convalidadas por la jueza Bagniole en la acusación, que no se apoyan en pruebas concretas. "No está comprobado que (Parra) haya vuelto a su casa. Se hace una deducción porque durante determinado tiempo las cámaras de seguridad no lo registran. Yo no juzgo la postura de la otra parte, pero eso no es un dato suficiente", afirmó.

Por otro lado, el defensor resaltó lo que considera una contradicción entre la caracterización que hizo la Fiscalía sobre Parra y el accionar comprobado del sospechoso. "Me llama la atención que la Policía se entera porque Parra sale corriendo y le avisa a un vecino. Y cuando llegaron a la casa, Agustina estaba con vida. Si era una persona tan avezada, que había preparado tanto el crimen, por qué razón no esperó hasta asegurarse que que estuviese sin vida para hacer la simulación que sostiene la acusación", dijo Coto.

Para el defensor, la teoría de la acusación no se sostiene "desde la lógica". Y concluyó: "Nos dicen que es capaz de engañar una investigación durante tanto tiempo, que planificó el crimen, que fue meticuloso aunque se le escapó un detalle. Y resulta que fue a buscar a la Policía cuando la víctima estaba con vida".

De llegar a juicio, Parra enfrentará a un jurado popular al que la Fiscalía y la defensa deberán convencer en función de las pruebas recopiladas en la investigación. Si es declarado culpable, enfrentará una pena de prisión perpetua.