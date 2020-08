La condenan por manejar kiosco narco en Puente 83

Una cipoleña que acumuló dos causas por narcotráfico no pudo zafar de un castigo de prisión efectiva y pasará cuatro años tras las rejas. La pena recayó en Mónica Beatriz Valledor, quien a la hora de hacer su descargo se desvinculó de los secuestros de droga en su casa de Puente 83 .

La mujer , de 40 años, fue juzgada por el Tribunal Oral Federal de la ciudad de General Roca (TOF). Tenía dos causas abiertas por investigaciones llevadas adelante por la División Toxicomanía de Cipolletti y todavía no había sido juzgada. Sin embargo, en las últimas semanas, con la asistencia de una defensora oficial, Valledor aceptó un juicio abreviado y enfrentó cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En ese marco, su representante legal y la fiscalía acordaron una pena de 4 años de prisión.

La Justicia Federal definirá si Mónica Valledor debe cumplir la pena en una cárcel o si se le dicta domiciliaria.

Uno de los procedimientos donde se encontró una gran cantidad de droga se llevó a cabo hace dos años, el 31 de mayo de 2018. Fue en Puente 83 y los integrantes de Toxicomanía, al revisar la cartera de Valledor, hallaron casi 600 gramos de cocaína. También fue incautada una pequeña cantidad de marihuana, dos balanzas, dinero en efectivo y municiones.

Lejos de alejarse del mundo de las drogas, Valledor fue sorprendida una vez más el año pasado, el 3 de abril. El arduo trabajo llevado adelante por los efectivos cipoleños de Toxicomanía permitió el secuestro de casi un centenar de ravioles de cocaína, dinero en efectivo y municiones.

Por ser madre de niños pequeños, Valledor había sido beneficiada con rápidas excarcelaciones y esto favorecía su reincidencia, explicaron fuentes policiales.

Sin embargo, esta semana recibió su primera condena, que deberá cumplir en un corto plazo. De igual modo, se dejó abierta la posibilidad de un arresto domiciliario, con el cumplimiento de varias pautas de conducta.

El proceso fue realizado por un tribunal unipersonal.

condenan por manejar kiosco narco en Puente 83

Secuestro de estupefacientes y dinero

En el último procedimiento en el domicilio de Mónica Valledor, además de las drogas, se incautaron alrededor de 22 mil pesos y 100 dólares.

El fallo dictado por el TOF roquense contempló el decomiso del dinero secuestrado y la devolución de $50 mil que, en su momento, había entregado en concepto de fianza, precisaron fuentes judiciales.

Los operativos donde se encontraron estupefacientes se llevaron a cabo en distintos domicilios de Puente 83 y fueron ordenados a partir de tareas investigativas del personal de Toxicomanía.

Había negado su relación con el tráfico

Las partes involucradas en el proceso contra Mónica Valledor resaltaron su situación de vulnerabilidad. La mujer, durante la instrucción, tuvo distintas actitudes cuando fue sometida a declaración indagatoria. En uno de los casos, se abstuvo de declarar y, en otro, brindó su versión.

Respecto del último procedimiento, por ejemplo, negó conocer la existencia de la droga en su domicilio porque aseguraba que trabajaba en un merendero y no estaba durante el día en su casa. “Estoy todo el día fuera de mi casa y a la noche me voy con mi pareja y mi hijo, no sé qué pasará todas las noches en mi casa”, indicó Valledor ante las preguntas del juez de primera instancia.

En ese marco, la mujer recalcó que no se dedicaba a la venta de drogas.

De igual modo, la acumulación de causas y la posibilidad de recibir una pena severa la llevaron a aceptar el ofrecimiento de su defensora oficial y en el proceso abreviado reconoció los hechos.

La mujer aclaró que no sabía leer ni escribir y, por este motivo, los responsables de la audiencia le explicaron de manera minuciosa los alcances del juicio abreviado en su contra y el castigo que deberá cumplir.

Valledor no registraba condenas anteriores.