La carne sigue subiendo por la especulación

Más aún, se destaca que los montos que rigen en el sector minorista son más accesibles que los de los establecimientos de grandes superficies, es decir, los supermercados que hay en la ciudad.

El dirigente José Luis Bunter sostuvo que las actuales subas "no se justifican" y obedecen a acciones "especulativas" de los productores cárnicos, que no tendrían que obrar de esa forma. Indicó que los incrementos son constantes, pero en cifras que no son altas, por lo que es su efecto acumulativo el que termina por hacer saltar los valores. "Son alzas de 5, 10, 20 pesos que no son grandes, pero llega un momento en que la suma impactará en los bolsillos", manifestó.

Precisó que en las carnicerías las pulpas cuestan de $400 a $500, el asado con hueso de $500 a $550, la carne picada de $350 a $490 y el lomo de $490 a $550. En todos los casos, las variaciones dependen de la calidad y del establecimiento.

Aseguró que en las carnicerías se podrían reducir los precios y volverlos más accesibles para los consumidores si en el Estado nacional, provincial y municipal aliviarán las cargas tributarias que hoy representan una dura carga para los empresarios no solamente del rubro sino de la actividad económica en general. Recordó que ya se han efectuado los planteos ante las autoridades de cada poder público, pero todavía no hay respuestas.

