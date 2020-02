En alerta por un pronto aumento de la carne

Por eso, aunque no quiso aventurar cuándo, se puede esperar un alza del producto en el mostrador no muy lejos, dependerá, en todo caso, de si no se viene anticipado un nuevo sogazo por parte de los distribuidores.

El dirigente lamentó que todavía no se observe, ni en el rubro de la carne ni en otros de la actividad comercial y productiva, un freno a la inflación. Ni que se esté dando tampoco un proceso de reactivación de la economía, que tanto se está esperando.

Destacó sí como “muy positiva” la moratoria dispuesta por el gobierno nacional para las pequeñas y medianas empresas pero dijo que esto se debe complementar en Río Negro con una medida similar por las deudas de Ingresos Brutos y otros tributos. “Se tiene que respaldar a las pymes, las que por si mismas están en condiciones de mejorar la economía”, afirmó.