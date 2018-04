Él es barilochense y ella nació en Junín (Buenos Aires) y desde hace un par de días llaman la atención de los curiosos en la plaza San Martín, donde estacionaron su biblioteca ambulante, una combi que convirtieron en su hogar y ya los llevó a La Pampa, Buenos Aires y Rosario. En su interior tiene “todo lo que necesitamos para vivir”, cuenta Ricardo. Y lo más importante, una enorme cantidad de libros que ellos ofrecen a cambio de otros ejemplares, o venden según el precio que le parezca justo al lector: “Ninguno cuesta más de 300 pesos”, aclara.

A diferencia de otros viajeros, su aventura no tiene un destino final ya elegido ni venden los libros con el objetivo de tener recursos para seguir en la ruta. “Lo más importante, para nosotros, es llevar los libros a la gente. Dejar una semillita en algún vecino, sobre todo en los niños”, cuenta Ricardo. Y detalla: “Todos los libros infantiles que tengamos son a voluntad, para que los padres les lleven a los nenes. Algunos se engancharán, otros no; pero nunca lo van a hacer si no les dan un libro”.

Para los adultos, hay dos formas de participar de la biblioteca ambulante, llevando un libro que ya hayan leído para retirar otro o pagando la suma que consideren justa, o accesible. “La idea es que nadie se quede sin un libro porque no puede pagarlo. La gente así se engancha y está buenísimo”, dijo Ricardo.

La pareja de libreros tiene pensado seguir viaje por el Valle, pero se quedará al menos hoy -y quizás mañana- en la plaza San Martín. “En algunos lugares la gente no viene, pero en Cipolletti se re coparon con la propuesta”, concluyó.