La ayuda a los clubes ya tiene un proyecto de ley

La dirigencia de los clubes no deja de enviar señales respecto de lo imprescindible que será recibir ayuda para hacerle frente a este receso de actividades. No alcanzará con la voluntad de los socios. La crisis económica que implica el receso total de actividades no tiene fecha de culminación, más allá del límite que se imponga al aislamiento social contra la pandemia.