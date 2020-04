Berra: "Me gustaría seguir si Dios y el físico quieren"

Cipolletti posó su interés en él para armar el nuevo plantel y con Gustavo Coronel (un viejo conocido) en el banco de suplentes, rápidamente encontró acuerdo para volver al Albinegro y desechar una vez más la invitación del Deportivo Madryn para volver a Chubut (defendió la camiseta de Brown en la B Nacional).

A punto de cumplir 38 años, puso en marcha la pretemporada y demostró estar a la altura, quedándose también con la cinta de capitán de Cipo en la presente temporada.

Pero la pandemia, sumada a la irregular campaña del equipo y la reestructuración que por méritos deportivos acabaría con el Capataz de vacaciones en algunos días, no le terminarían dando el contexto ideal a su adiós.

Un año más en el profesionalismo sería el broche ideal para el neuquino, que arrancó siendo 9 en inferiores y en la presenta campaña hasta jugó de segundo marcador central en un partido.

Cumpliendo el aislamiento social junto a la familia desde el 20 de marzo, la cabeza del mediocampista ha trabajado y no duda de sus fuerzas para lo que viene.

“En lo personal, la forma en que se resolvería la temporada es una mala noticia para mí. Pero quiero seguir, las ganas y la ilusión son las mismas”, aseguró Manolo, que mantiene las rutinas físicas en el patio de la casa.

Manda el físico

Con el sintético de mal compañero para los últimos cartuchos, las respuestas físicas en el plano personal fueron muy buenas, indicio de que todavía tiene hilo en el carretel.

“Si Dios y el físico quieren… me gustaría terminar de otra manera. Vamos a ver qué es lo que pasa”, sostuvo.

Por lo pronto, el jugador mantiene contrato con el club rionegrino hasta el 30 de junio, pero toma fuerza cada vez más el rumor de que hay 14 equipos de la categoría que habrían marcado su despedida de una manera abrupta. Cipo, con Manolo Berra de capitán, entre ellos.

Los jugadores entrenan

Pese a que los trascendidos no están rodeados de buenas noticias para Cipolletti y su continuidad en la temporada, los jugadores continúan cumpliendo la rutina física que les hace llegar el profe Luciano Giusti desde que se inició este receso en todo el país.

Hasta que el Consejo Federal no se expida de manera formal respecto a esta situación, la dirigencia no tomará ninguna decisión, aunque las palabras del presidente de no autorizar la vuelta de la actividad hasta fines de mayo complica a todas las partes.

Esta semana, según confirmó la dirigencia, comenzarán a percibir un porcentaje del salario adeudado, no sólo en caso del fútbol, sino de todos los empleados.

El fin de temporada se acerca en Cipo

El fútbol argentino ya tiene un borrador para darle continuidad a sus torneos y combatir de esta manera un mal peor por la pandemia.

Restan definir ascensos y descensos, pero la premisa será no ser injustos en el castigo y anular todas las pérdidas de categoría.

Siempre esperando la aprobación del Gobierno Nacional, en la voz de los especialistas en salud, el plan es reanudar prácticas en grupos reducidos de personas a fin de mes, durante dos o tres semanas, que es lo pedido por los profes para nivelar a los futbolistas en el aspecto físico y no forzar lesiones masivas.

Si todo se da según los cálculos, la vuelta oficial se plantearía para fines de mayo o principios de junio en todas las categorías.

De los 6 equipos previstos para clasificar a la segunda ronda del Federal A, los cupos se extenderán a 8 en cada grupo de la división que depende del Consejo.

De esta manera se pondrían en marcha los playoffs a partido y revancha. El 1° de una zona se medirá ante el 8° de la otra, y de esta manera respectivamente con los 16 mejores hasta el momento.

La mala noticia para Cipo es que en cualquier caso habría puesto fin a su participación oficial, solamente asegurando su presencia en el Federal A del 2020/2021 (septiembre).

En cancha, la última presentación para los ahora dirigidos por Sergio Priseajniuc fue el 13 de marzo en Viedma ante Sol de Mayo, quizás el más beneficiado de todos porque los capitalinos también se quedarían en la categoría a pesar de su mala campaña, que los tenía como colistas de la zona 2 desde hace muchas jornadas de manera consecutiva.

