Pese a que nunca había dado entrevistas, declaró sin ponerse nervioso ni titubear. Muestra clara de un temperamento poco habitual para un chico de su edad y que da a entender que lo que se vio no fue una casualidad.

"La arenga se hace todos los fines de semana, casi siempre la hago yo. Me gusta. A veces veo algún video para ver cómo se hace, pero siempre que las digo me salen del corazón", contó el cinco a LM Neuquén.

"Mi papá me dejó y se fue a trabajar. Me dijo: ‘Ojalá que ganen’. ¡Obvio que vamos a ganar!", fue uno de los gritos de guerra que entonó en la charla que ya alcanzó las dos millones de visualizaciones en Facebook y que puso al Funebrero en el mapa nacional. "Era verdad lo que dije de mi viejo. Me dejó en la cancha y se fue a laburar. Trabaja en un taller de caños de escape", agregó el Gran Capitán.

Regina, la mamá de Gonzalo, lo abraza llena de orgullo y amor.

En tiempos en que este tipo de arengas motivadoras han tomado trascendencia mediática, sobre todo cuando se da en categorías formativas, el pibe no se nubla y no le da más que la importancia que se merece. “Lo bueno es que también esto puede ayudar al club; la página creció y mucha gente lo está viendo”, analizó en frío.

De repente, radios y canales de la ciudad y del país quisieron hablar con él. ¿Cómo se siente al respecto? “Tranquilo. Mis compañeros me felicitaban, en la escuela se pasaban el video por todo el curso. Acá en el club también me felicitaron y me cargaron un poco, pero no pasa nada”, concluyó el volante, como en la cancha, sin ponerse colorado y con la frente en alto.

El partido por la 7ª fecha de Lifune terminó con victoria. Perdían 1 a 0 contra Centenario pero lo dieron vuelta 3 a 1.

9 mil “me gusta” sumó la página oficial del club.

El video que un compañero filmó en el vestuario se subió a la página del club y lo vio todo el país. Ahora la fan page tiene casi 10.000 “me gusta”.

Una madre sorprendida y orgullosa de su hijo

Por supuesto que en el entorno familiar de Gonzalo la dimensión que alcanzó el video fue todo un acontecimiento. Su madre, Regina, que lo acompañó a todas las notas con los medios, contó los pormenores.

"La primera que lo vio fue mi hermana y me avisó que ya lo estaban compartiendo. Mis compañeros del trabajo que también lo conocen me pasaban el video y me avisaban cuando salía en alguna radio o en alguna página", aseguró.

"Sabíamos que él daba las charlas, pero nunca lo habíamos escuchado porque es algo que hacen en el vestuario y uno no se entera. Es la primera vez que lo filman y lo podemos ver", agregó y cerró: “Estoy orgullosa de él y muy contenta”.