El Municipio está investigando las cuestiones dominiales y ha solicitado informaciones en el Registro de Propiedad de la Provincia. A su vez, los habitantes han efectuado sus propias averiguaciones y han despejado el camino hasta donde han podido.

Al presente, lo que se sabe en La Alameda es que todavía no se han presentado reclamos de miembros de la familia Spinetta que participan de la sucesión legal tras el fallecimiento hace ya un tiempo de quien detentara la titularidad dominial.

Ayer, el dirigente vecinal Mario Naranjo manifestó que hay gran expectativa por que se concluya cuanto antes la búsqueda de los propietarios, a quienes se ha intentado localizar por diferentes medios y se lo sigue haciendo pero que no aparecen hasta ahora. Se sabe que hay sucesores, pero no se han presentado para resolver la venta de las tierras.

“Nosotros queremos pagar y regularizar la situación del barrio. Sabemos que el Municipio también quiere encontrar a los propietarios, pero no se ha podido dar con ellos, es lo que conocemos ahora”, expresó. Recordó que La Alameda es uno de los asentamientos más viejos de Cipolletti, con más de 20 años de existencia, y destacó que sus pobladores se han provisto por su cuenta de agua y electricidad, aunque precariamente, y han efectuado mejoras en distintos aspectos. Incluso, se cuenta con patrullajes de la Policía, que hasta hace no tanto no ingresaba al sector.

Por tal motivo, consideró que ha llegado el momento de que se defina la adquisición de las tierras y se acceda a una normalización de todas las exigencias urbanas.

La dirigencia barrial participa de las conversaciones que los distintos asentamientos cipoleños mantienen con el Municipio para la urbanización, a la vez que efectúa sus propias tareas organizativas y de planteamiento de sus necesidades ante las autoridades. De a poco se acercan a lograr sus objetivos.

--> Convocarán a través de edictos

En el Foro por la Tierra y la Vivienda, están a la expectativa del proceso que iniciará en febrero el Municipio de búsqueda, a través de edictos en los medios de comunicación, de los propietarios de varios asentamientos que no han sido ubicados. La referente Lila Calderón indicó que los llamados aparecerán durante tres días y luego, si no aparecen los poseedores de títulos de propiedad, se adoptarán otras medidas para iniciar la urbanización. Hay consenso en cuanto a que las mejoras en los barrios no pueden demorar más.