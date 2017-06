No adhirieron a la protesta nacional. Sin embargo, viven un pésimo momento.

Kiosqueros locales no paran por la SUBE

Los kiosqueros de Cipolletti no participarán del paro del servicio de recarga de tarjetas SUBE y de carga virtual de celulares que aplicarán hoy y durante tres días sus colegas de gran parte del país en reclamo de mayores márgenes de ganancia por estas operaciones. Sin embargo, los comerciantes del ramo no descartan lanzar medidas de fuerza en algunos días más, ya que están pasando un pésimo momento, no solamente por los ítems de la actual protesta nacional, sino también por la enorme caída en las ventas que vienen registrando hace meses y que amenaza con el cierre de muchos locales.