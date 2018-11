“Por otorgar la libertad condicional a Valdebenito, supuesto asesino de Joaquín, antes de cumplir condena. Por no analizar cuidadosamente sus antecedentes criminales antes de beneficiarlo con la libertad anticipada. Por no librar orden de detención tras ser detenido por robos en Rincón de los Sauces. Solicitamos que suspendan en sus funciones a los jueces por un período que implique una justa sanción”, destacan en la petición publicada por el sitio Change.org.

Aseguran que los funcionarios judiciales cipoleños obraron con “manifiesta negligencia” perjudicando a la sociedad y en particular a la familia de Joaquín porque “no hay forma de compensarlos o consolarlos por la pérdida sufrida”.

Valdebenito contaba con un largo historial en materia de delitos aunque su primera condena firme se derivó de un asalto cometido el 19 de mayo de 2015 en una despensa del barrio Antártida Argentina. Sus antecedentes se transformaron en el principal argumento para dictarle una pena de tres años por el delito de robo calificado, que recién empezó a cumplir a principios del año pasado. Transcurridos ocho meses, empezaron las solicitudes de libertad de su defensor y sin mayores inconvenientes logró un informe positivo del Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti. Sin embargo, se encontró con reiteradas negativas al otorgamiento del beneficio por parte del juez de Ejecución Penal 8, Lucas Lizzi, quien le exigía el requisito de un domicilio fijo. La defensa se quejó ante los ex camaristas Guillermo Baquero Lascano, César Gutiérrez Elcaraz y Alejandra Berenguer en distintas instancias y el 18 de enero de este año, tras cumplir con el requisito del domicilio, abandonó la cárcel cipoleña.

Auditor analiza responsabilidades

La actuación de los jueces y fiscales cipoleños que intervinieron en el análisis del expediente de Matías Valdebenito empezó a ser analizada por el propio Poder Judicial rionegrino y la tarea es llevada adelante por el auditor Juan Manuel Montoto Guerrero.

En lo que se refiere al Consejo de la Magistratura, intervino no hace mucho en el tema Ramón Geldres (condenado por el asesinato del comerciante Claudio Araya) y consideró que el juez de Ejecución Penal Juan Chirinos no tuvo ninguna responsabilidad. Geldres gozaba de salidas laborales aunque no tenía ningún tipo de control.