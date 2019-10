Jimena Barón anunció su show en Cipolletti

“Si, sí, estamos acá, pero por favor vení a principio de mes”, le respondían, y le pedían por favor que diga la fecha.

TE MATÉ EN MADRID. 09/12/18⚰️⚰️ QEPD on Twitter Siiiiii,voy a ir en tanga y hacemos competencia de quién tiene mejor culo,sos mí ídola Jimena — TE MATÉ EN MADRID. 09/12/18⚰️⚰️ QEPD (@Chaimeeeeeee) October 1, 2019

Guadalupe ☀️ on Twitter Sisi estamos acá pero q sea a principio de mes x fa — Guadalupe ☀️ (@Guadaparra_) September 30, 2019

Otras personas aprovecharon la oportunidad para hacerle cyberbullying: “hacele un favor a la música y no cantes más”, “estamos acá, pero no vengas, quédate allá” y hasta “no hay nadie acá, no vengas”, le escribían los usuarios de twitter.

Bruno Rochón on Twitter No vengas — Bruno Rochón (@BrunoRochon) October 1, 2019

Alessandro on Twitter no vengas a neuquen no hace falta quedate ahi mejor — Alessandro (@FedeAlessandro_) October 1, 2019

santi on Twitter hacele un favor a la música y no cantes mas — santi (@Santii_Molina01) October 1, 2019

Lo cierto es que Barón publicó la fecha de su show poco después, y será el 28 de noviembre en el boliche Kimika a las 21:30. El valor de las entradas comprando de forma anticipada $1050.

Jimena ya visitó la ciudad en agosto pasado, pero fue de forma secreta. La Cobra estuvo junto a Cazzu brindando un show privado en un cumpleaños de quince que se festejó en el salón La Nonnina. Ella mostró en sus redes que estaba en Cipolletti y los fanáticos deliraron, aunque no pudieron disfrutar del show.

ᒎ on Twitter NEUQUÉN...

BAHÍA BLANCA...

están ahí ? — ᒎ (@baronjimena) September 30, 2019

La visita secreta de Jimena Barón y Cazzu a Cipolletti